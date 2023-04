Sitting Femminile: doppietta azzurra nella Golden Nations League

SAMPETER (SLOVENIA)-Doppietta azzurra. Seconda vittoria per la nazionale femminile di sitting volley nella Golden Nations League 2023. Dopo la vittoria di ieri all’esordio contro l’Ucraina, questa mattina a Sampeter (Slovenia) le vice campionesse d’Europa in poco meno di un’ora si sono imposte 3-0 (25-14, 25-13, 25-17) anche sulla Polonia. Netta vittoria quella ottenuta dalla squadra di coach Amauri Ribeiro. Bosio e compagne infatti hanno condotto il match fin dalle prime battute, dominando primo e secondo set mentre nella terza frazione di gioco, con la nazionale azzurra comunque sempre in vantaggio, la Polonia ha tentato con coraggio di rimanere in partita. Reazione d’orgoglio che però non ha mai messo in reale difficoltà l’Italia che è riuscita a chiudere sul 25-17, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva.