Sorteggiati i gironi dei Campionati di Sitting

Nel torneo maschile le 8 squadre partecipanti sono state divise in due gironi da 4 che giocheranno con la formula del girone all’italiana. Al termine della fase a gironi le prime due squadre di ogni pool daranno vita alle semifinali incrociate 1°-4 posto. Le altre formazioni, invece giocheranno per i piazzamenti dal 5 all’ottavo posto.

Nel girone A di daranno battaglia L’Abbondanza del Pane Nola, Cedacri SV Giocoparma, Piano Terra P Pezzi Ravenna, Bam San Bernardo Sitting Volley Cuneo.

Nell’altro raggruppamento, invece, sono state inserite Synergie Fermana, Volley Brembate Sopra, Volley Academy TC, Alta Resa

A seguire sono state sorteggiati i gironi del torneo femminile. Qui le 6 formazioni in gara sono state divise in due pool da 3. Dopo la fase a gironi il torneo proseguirà con le finali per le medaglie e la finale 5°-6° posto.

Nel girone A la testa di serie Dream Volley Pisa troverà sulla sua strada L’Abbondanza del Pane Nola e Number One SA 360 Roma.

La pool B invece è composta da Cedacri SV Gioco Parma, Diasorin Fenera Chieri e Modena Sitting Volley.

