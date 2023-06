Il Dream Volley Pisa a caccia dell'Europa

MYSLOWICE (POLONIA)- I sei migliori club europei femminili di sitting volley sono pronti per l'EuroLeague 2023.

L’esordio della competizione riservata ai club si terrà a Myslowice, in Polonia, da oggi venerdì 9 a domenica 11 giugno. L’Italia sarà rappresentata dalla Dream Volley Pisa che meno di una settimana fa ha conquistato a Parma il titolo di Campione d’Italia.

In Polonia, oltre alle italiane scenderanno in campo Robust (Slovenia), KSO "Bosna" Zenica (Bosnia Erzegovina), Kyiv Ukraine VC (Ucraina), Mozdulj Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete (Ungheria), Para Volley Silesia (Polonia).

La manifestazione si svolgerà con girone unico con formula del round robin e al termine degli incontri verrà stilata la classifica. Successivamente, il torneo proseguirà con le semifinali incrociate e le finali per le medaglie.

Il fischio di inizio è fissato per oggi alle ore 14, quando scenderanno in campo Para Volley Silesia e KSO "Bosnia" Zenica. La formazione italiana del Dream Vollety Pisa, invece, farà il suo esordio alle ore 16 contro Kyiv Ukraine VC.