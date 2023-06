Le nazionali di sitting al torneo di Assen

ASSEN (OLANDA)- Le nazionali azzurre di sitting volley si ritroveranno il 29 giugno per partire alla volta dell’Olanda dove è in programma il Torneo Internazionale di Assen che si concluderà lunedì 3 luglio.

Per le formazioni azzurre sarà un torneo importante in vista dei Campionati Europei in programma dal 9 al 16 ottobre 2023.

Le azzurre convocate dal commissario tecnico Amauri Ribeiro:

Giulia Bellandi, Sara Cirelli, Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli); Anna Ceccon, Asia Sarzi Amadè (Giocoparla ASD); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

Lo staff sarà composto da:

Amauri Ribeiro (Allenatore), Emanuele Fracascia (Ass. Allenatore), Emanuela Longa (Medico), Mattia Pastorelli (Fisioterapista) e Elva De Sanctis (Team Manager).

Gli azzurri convocati dal commissario tecnico Alireza Moameri:

Gabriel Busillo (Volley Academy Teodoro Cicatelli); Mattia Cordioli (ASD Cus Verona); Cristiano Crocetti, Federico Ripani, Luca Vallasciani (Scuola di Pallavolo Fermana); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Salvatore Striano (ASD Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi (ASD Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (ASD Alta Resa).

Lo staff sarà composto da:

Alireza Moameri (Allenatore), Massimo Beretta (Ass. Allenatore), Emanuela Longa (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista) e Matteo De Robertis (Team Manager).