Concluso lo stage congiunto con l'Inghilterra

PISA- Si è concluso ieri, domenica 27 agosto a Pisa, un nuovo collegiale della nazionale maschile di sitting volley. Il periodo di lavoro, che ha preso il via giovedì 24, ha visto protagonisti gli azzurri del commissario tecnico Alireza Moameri, insieme alla nazionale inglese. Una quattro giorni di intenso lavoro per gli azzurri, importante per testare le proprie condizioni in vista dei prossimi due raduni; Federico Ripani e compagni si ritroveranno infatti a Tirrenia (PI) dal 8 al 10 settembre e dal 21 al 24 settembre, quest’ultimo periodo di lavoro vedrà la presenza in collegiale anche della nazionale francese. Due fondamentali raduni per preparare al meglio i Campionati Europei in programma dal 9 al 16 ottobre a Caorle (VE).