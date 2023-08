La nazionali di sitting in ritiro a Tirrenia

TIRRENIA (PISA)-Le Nazionali femminile e maschile di sitting volley da venerdì 8 settembre si ritroverà a Tirrenia (PI) per un collegiale che terminerà domenica 10 settembre.

Due importanti raduni in vista dei Campionati Europei in programma dal 9 al 16 ottobre a Caorle (VE).