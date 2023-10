Europei di Sitting Volley: esordio vincente dell'Italia contro la Lituania

CAORLE (VENEZIA)- Inizia con una bella e sudata vittoria il Campionato Europeo di Sitting Volley per la Nazionale italiana maschile. Al Palamare gli azzurri hanno superato al termine di un match entusiasmante e che ha regalato tanto spettacolo 3-2 (25-19, 19-25, 19-25, 25-22, 16-14) una coriacea Lituania. Tra l’Italia il miglior realizzatore è stato Federico Ripani con 17 punti. Best scorer del match, invece, è stato il lituano Ramunas Rojus con 24 punti messi a segno. Domani la Nazionale di Alizera Moameri affronterà nella seconda giornata la Croazia alle ore 15.45, che oggi ha superato con un netto 3-0 la Slovenia.

L’Inizio del primo set è stato caratterizzato da una buona partenza dell’Italia che ha subito piazzato il primo break (3-0). Gli azzurri hanno iniziato a prendere ritmo e anche grazie a qualche errore degli avversari e le giocate vincenti dell’attacco azzurro volano sul +7 (15-8).

Ripani e compagni nella fase centrale del parziale hanno continuato a macinare punti (19-14) e spegnere sul nascere i tentativi di rimonta della Lituania. A chiudere i conti nel primo set è l’ace vincente di Alessandro Issi.

Avvio di secondo set equilibrato con le due squadre che hanno battagliato punto a punto (5-5). L’Italia con il passare delle azioni ha maturato un vantaggio stretto fino alla fase centrale del parziale (10-9. La Lituania si dimostra in questa seconda frazione più ostica, riduce lo svantaggio e si mette alle spalle dei ragazzi di Moameri 12-11 e poi compie il sorpasso 12-13. Gli azzurri a questo punto non riescono ad agganciare la formazione lituana che scappa via e chiude il parziale 25-19 riportando il conto dei set in parità.

Il terzo parziale è iniziato come si è concluso il secondo con la Lituania padrona del campo che ha subito messo sotto pressione la difesa azzurra che non è riuscita a replicare (13-18). Con il passare del gioco i lituani hanno incrementato il proprio vantaggio e nonostante qualche sussulto dell’Italia si sono involati e chiuso sul 25-19.

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del quarto set (6-6). Con il passare delle azioni la Lituania rompe gli indugi e piazza l’allungo che vale il +3 (13-10). Ripani e compagni, però, provano ad invertire la rotta del set e grazie ad un turno favorevole in battuta si riportano al comando 15-14. Con pazienza gli azzurri giungono fino al 23-20, momento in cui piazzano l’allungo decisivo che chiude il set (25-22).

Al tie-break ancora grande equilibrio (6-6); poi l’allungo nel momento clou ha permesso agli azzurri di trovare il 10-8. Nel finale ancora l’Italia protagonista brava a chiudere ai vantaggi 16-14 e conquistare la vittoria.

I PROTAGONISTI-

Emanuele Di Ielsi (Italia)- « È stata una partita molto combattuta e siamo felici di averla vinta. Nel corso della gara contro la Lituania abbiamo avuto degli alti e bassi ma sono al nostro livello quindi ci abbiamo creduto fino alla fine.

Oggi siamo partiti a razzo giocando un primo set molto buono. Poi c’è stata una flessione nel secondo e terzo set, ma non ci siamo arresi e alla fine siamo riusciti noi a spuntarla gestendo bene la partita. Domani affronteremo la Croazia che è una delle squadre più forti di questo europeo. Scenderemo in campo dando tutto noi stessi e consapevoli che non abbiamo niente da perdere ».

IL TABELLINO-



ITALIA-LITUANIA 3-2 (25-19, 19-25, 19-25, 25-22, 16-14)



ITALIA: Ripani 17, Nadai 6, Ignoto 13, Issi 4, Di Ielsi 3, Crocetti 8, Mangiacapra (L). Guzzo 1, Farcas, Marsiliani 9. N.e. Busillo, Cordioli, Striano, Vallasciani. All. Ribeiro

LITUANIA: Rojus 24, Micevicius 7, Donela 9, Strasunskas 12, Zvilauskas 6, Sliesoravicius 5. Vasiljev. N.e. Monkus, Vaiciulis, Bucinskas, Bagdonas. All. Kiveris

ARBITRI: Kuzmanovic, Zulfgarov

Durata set: 22’, 22’, 23’, 24’, 20’ Tot: 111’

Italia: 11 a, 12 bs, 11mv, 41 et

Lituania: 8 a, 15 bs, 9mv 42 et