Europei di Sitting Volley: la femminile spazza via la Croazia

CAORLE (VENEZIA)- Secondo successo per la Nazionale femminile nei Campionati Europei di sitting volley che questa sera ha battuto con un rotondo 3-0 (25-4, 25-7, 25-9) la Croazia al termine di un match nel quale le ragazze di Amauri Ribeiro sono apparse brillanti come nella gara d’esordio contro la Turchia.

Nel match di questa sera, che ha chiuso un’altra giornata di gare all’insegna della sportività e dell’inclusione, le azzurre hanno dominato in tutti i set le avversarie che non hanno potuto far altro che arrendersi sotto i colpi di Bosio e compagne. L’Italia grazie a questo secondo successo occupa la momentanea prima posizione nella pool A.

Le migliori marcatrici tra le fila italiane sono state Aringhieri (15 punti) e Bosio (11 punti).

Domani terzo match della prima fase alle ore 19 contro la Germania.

Nel primo set l’Italia parte lanciata e anche grazie ad un ottimo turno in battuta si porta avanti e fa subito il vuoto tra sé e le avversarie (11-0). Il forcing delle azzurre prosegue implacabile e in 10 minuti chiudono il set in proprio favore con il punteggio di (25-4).

Al rientro in campo è ancora l’Italia a dettare il ritmo (5-1) e imporre alla Croazia il proprio gioco. La Croazia non riesce a trovare delle contromisure all’attacco delle azzurre che incrementano il proprio vantaggio fino al definitivo (25-7).

Più equilibrato l’avvio del terzo parziale con le Croata che si portano subito in vantaggio (3-1). Le azzurre, però, ci mettono poco a tornare in carreggiata e anche grazie ad un ottimo turno in battuta del capitano Bosio operano il sorpasso e si spingono sul + 6 (11-5). Il finale è tutto a tinte azzurre con le italiane che procedono senza flessioni fino al conclusivo (25-9).

I PROTAGONISTI-

Elisa Spediacci (Italia)-« E’ stata una bella partita contro la Croazia. Siamo ovviamente soddisfatte del risultato e della vittoria che abbiamo ottenuto. In ogni gara cerchiamo di migliorare e limare alcune cose che non vanno. Oggi siamo state particolarmente efficaci in battuta e abbiamo dimostrato che in questo fondamentale siamo molto brave. Da ora in avanti il livello si alzerà e domani affronteremo la Germania che è sicuramente una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato finora.Per quanto riguarda l’emozione di giocare in casa posso dire che provo tanta gioia e felicità anche perché ci sono tutte le nostre persone care a sostenerci e questo ci dà ancora maggiore forza e voglia di fare bene in questo europeo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-CROAZIA 3-0 (25-4, 25-7, 25-9)

ITALIA: Battaglia 2, Ceccatelli 7, Bellandi 9, Bosio 11, Pedrelli 10, Aringhieri 15, Biasi (L). Cirelli 2, Barigelli 2, Desini 2, Spediacci. N.e. Moggio. All. Ribeiro.

CROAZIA: Rosic 3, Spoljaric, Rimac 1, Drobnjakovic 1, Giba 5, Soldo, Bulj, Hergotic, Uskok. All. Jolic.

ARBITRI: Le Balc’h, Kuzmanovic

DURATA SET: 10’, 9’, 13’ Tot: 32’

ITALIA: 32 a, 6 bs, 7mv, 10 et

CROAZIA: 5°, 2 bs, 1 mv, 15 et

IL CALENDARIO E RISULTATI DEI CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI-

Pool A: Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Turchia.

Pool B: Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, Gran Bretagna.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool A – Germania-Croazia 3-0 (25-8, 25-3, 25-8)

Pool B – Ucraina-Polonia 3-0 (27-25, 25-16, 25-15)

Pool B – Slovenia-Gran Bretagna 3-0 (25-12, 25-5, 25-11)

Pool A – Italia-Turchia 3-0 (25-2, 25-6, 25-5)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Francia 3-0 (25-4, 25-11, 25-15)

Pool A – Germania-Ungheria 3-0 (25-11, 25-11, 25-11)

Pool B – Slovenia-Polonia 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

Pool A – Italia-Croazia 3-0 (25-4, 25-7, 25-9)

Mercoledì 11 ottobre 2023

Ore 9.30 – Pool B – Gran Bretagna-Francia

Ore 12.00 – Pool A – Turchia-Ungheria

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Ucraina

Ore 19.00 – Pool A – Italia-Germania

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool A – Ungheria-Croazia

Ore 9.30 – Pool B – Francia-Polonia

Ore 11.45 – Pool B – Ucraina-Gran Bretagna

Ore 12.00 – Pool A – Germania-Turchia

Ore 18.15 – Pool B – Francia-Slovenia

Ore 19.00 – Pool A – Ungheria-Italia

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool B – Polonia-Gran Bretagna

Ore 9.30 – Pool A – Croazia-Turchia

Quarti di finale

Ore 16.00 – QF1– A3-B2

Ore 18.00 – QF2 – A2-B3

Ore 18.15 – QF3 – A1-B4

Ore 18.30 – QF4 – A4-B1

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 – Finale 9°-10° posto

Ore 15.45 e ore 16.00 – Semifinali 1°-4° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto