Europei di Sitting: l'Italia cede anche alla Polonia

CAORLE (VENEZIA) -Nell’ Europeo di Sitting Volley , che si sta svolgendo al Palamare Valter Vicentini di Caorle, è arrivato questa mattina il secondo ko per gli azzurri di Moameri superati dalla Polonia 3-0 (25-18, 25-15, 25-14). Arrivati a questo punto saranno fondamentali per gli azzurri le prossime due sfide; la prima oggi alle ore 17.45 contro la Slovenia e domani allo stesso orario contro i campioni in carica della Bosnia ed Erzegovina. Un successo in queste due gare garantirebbe all’Italia un posto nei quarti di finale della rassegna continentale. Best scorer del match è stato il polacco Marcin Polak con 12 punti.

Tornando al match di oggi, è l’Italia a conquistare il primo vantaggio di giornata (7-3). La Polonia nella prime battute fatica a trovare soluzione di gioco efficaci. I polacchi, però, si rimettono in carreggiata e trovano il pareggio (11-11) e il successivo allungo. Da questo momento in poi c’è il monologo polacco che macina punti fino al conclusivo (16-25).

Avvio contratto dell’Italia nel secondo set (1-3). Gli azzurri un po' in affanno non riesco a tenere il passo della Polonia che allunga fino al (8-14). La formazione polacca guidata in panchina da Bozydar Abadzijew è brava a tenere a distanza Ripani e compagni e conquista anche il secondo set (15-25).

Il terzo set si apre in maniera analoga al secondo con la Polonia che scappa subito avanti. I polacchi con il passare delle azioni prendono il largo +7 (17-10). L’Italia da parte sua cerca di reagire con il CT Moameri che prova anche soluzioni offensive diverse. Il finale, però, è a senso unico per i polacchi che chiudono set e match sul (14-25).

Per l’Italia la gara di questa mattina, contro un avversario di alto livello, è stata un buon banco di prova in vista dell’importante sfida di oggi pomeriggio alle ore 17.45 contro la Slovenia.

IL TABELLINO



ITALIA-POLONIA 0-3 (18-25, 15-25, 14-25)

ITALIA: Ripani 1, Nadai 3, Ignoto 2, Marsiliani 4, Di Ielsi, Crocetti 1, Mangiacapra (L). Busillo, Guzzo 2, Issi 5, Cordioli, Striano, Farcas. N.e. Vallasciani. All. Moameri

POLONIA: Sicinksi 1, Cegielka 6, Polak 12, Grell 10, Wojtowicz 9, Lobocha 6, Libich (L). Wydera, Truszkowski 3, Szewczyk 2, Kolodziej 1, Libich. N.e. Tomczak. All. Adadijew

ARBITRI: Kuzmanovic, Le Balc’h

Durata set: 18’, 19’, 19’ Tot:56'

Italia: 4 a, 9 bs, 5 mv, 25 et

Croazia: 15 a, 12 bs, 11 mv, 27 et

I risultati e calendario dei campionati Europei Maschili-

Pool A: Italia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Polonia, Slovenia, Lituania.

Pool B: Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria, Lettonia.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool B – Germania-Lettonia 3-0 (25-15, 25-19, 25-16)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Lituania 3-0 (25-11, 25-8, 25-18)

Pool A – Croazia-Slovenia 3-0 (25-11, 25-21, 25-12)

Pool B – Ucraina-Ungheria 3-0 (25-16, 25-12, 25-20)

Pool B – Germania-Turchia 3-0 (25-11, 25-12, 25-7)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Polonia 3-0 (25-20, 25-19, 25-10)

Pool A – Italia-Lituania 3-2 (25-19, 19-25, 19-25, 25-22, 16-14)

Pool B – Serbia- Lettonia 2-3 (25-14, 22-25, 25-23, 11-25)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Lettonia 3-0 (25-12, 25-15, 25-16)

Pool A – Croazia- Lituania 3-0 (25-9, 25-13, 25-16)

Pool A – Polonia-Slovenia 3-1 (23-25, 25-14, 25-22, 25-12)

Pool B – Turchia-Ungheria 2-3 (20-25, 25-21, 23-25, 25-22, 9-15)

Pool B – Serbia-Ucraina 0-3 (17-25, 15-25, 16-25)

Pool A – Italia-Croazia 0-3 (15-25, 16-25, 15-25)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Slovenia 3-0 (25-13, 25-10, 25-13)

Pool B – Germania-Ungheria 3-0 (25-10, 25-10, 25-16)

Mercoledì 11 ottobre 2023

Pool B – Serbia-Turchia 3-0 (25-19, 25-17, 30-28)

Pool A – Italia-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 14-25)

Ore 11.30 – Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Croazia

Ore 11.45 – Pool B – Germania-Ucraina

Ore 15.30 – Pool B – Turchia- Lettonia

Ore 15.45 – Pool A – Polonia- Lituania

Ore 17.45 – Pool A – Italia-Slovenia

Ore 18.15 – Pool B – Serbia-Ungheria

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.00 – Pool B – Ungheria- Lettonia

Ore 11.30 – Pool A – Slovenia-Lituania

Ore 15.30 – Pool B – Ucraina-Turchia

Ore 15.45 – Pool A – Croazia-Polonia

Ore 16.00 – Pool B – Serbia-Germania

Ore 17.45 – Pool A – Italia- Bosnia ed Erzegovina

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 11.30 – Semifinali 9°-12° posto

Quarti di finale

Ore 11.45 – QF1 - 1A-4B

Ore 12.00 – QF2 - 2A-3B

Ore 15.30 – QF3 - 3A-2B

Ore 15.45 – QF4- 4A-1B

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 9.15 – Finali 9°-12° posto

Ore 11.30 e ore 11.45 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 18.00 e ore 18.15 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 18.30 – Finale 7°-8° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.15 – Finale 5°-6° posto

Ore 10.00 – Finale 3° posto

Ore 17.30 – Finale 1°-2° posto