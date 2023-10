Europei di Sitting Volley: ltalia giocherà il 5° posto

Al Palamare “Valter Vicentini” gli azzurri non sono quasi mai stati in grado di arginare la manovra della squadra teutonica che grazie a una notevole efficacia al servizio e un attacco pungente ha messo a dura prova la difesa italiana. Per gli azzurri, nonostante la sconfitta, c’è comunque la grande soddisfazione di essere entrati per la prima volta in assoluto tra le prime otto squadre in un campionato europeo.

Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo domani alle ore 11.30 nella semifinale 5°-8° posto contro la Lettonia che oggi è stata superata nel quarto di finale per 3-0 dalla Polonia.

L’inizio del primo set è stato tutto a marca tedesca. La formazione guidata da coach Herzog ha trovato subito un buon vantaggio (5-10). Nonostante il tentativo di ripresa dell’Italia La Germania è riuscita a chiudere agilmente (13-25). Nel secondo parziale, invece, l’Italia ha cominciato meglio e grazie ad un turno favorevole al servizio con Marsiliani si è portata sul 3-0. Con il passare delle azioni, però, la Germania ha agguantato il pareggio (5-5) e successivamente ha piazzato il primo break (7-9). La Germania a questo punto ha preso il largo e chiuso (25-13).

L’inizio del terzo set è stato molto equilibrato con i due team che hanno battagliato punto a punto (7-7, 9-9, 11-11). Sulla distanza, però, la squadra tedesca è tornata ad essere il solito rullo compressore visto nei precedenti set e ha incrementato il suo vantaggio (15-20). Nel finale una buona gestione ha permesso alla Germania di vincere (25-17).

I PROTAGONISTI-

Claudio Farcas (Italia)- « Sapevamo che oggi sarebbe stata durissima. La Germania è tra le squadre più forti al mondo. Questa sconfitta per noi vale come esperienza e proveremo a trarre insegnamento anche da questa gara.

Siamo tra le prime otto e domani proveremo a fare qualcosa in più. Giocheremo contro la Lettonia nella semifinale 5°-8° posto e ce la metteremo tutta. Giocare l’Europeo in casa è molto più bello. Per me è il secondo europeo con la nazionale ma farlo in Italia è molto più bello e regala delle emozioni diverse ».

IL TABELLINO-



ITALIA-GERMANIA 0-3 (13-25, 13-25, 17-25)

ITALIA: Ripani 2, Nadai 4, Ignoto 1, Issi 1, Crocetti 2, Guzzo 2, Mangiacapra (L). Marsiliani 2, Farcas 2. N.e. Busillo, Cordioli, Striano, Vallasciani. All. Moameri

GERMANIA: Schiewe 4, Schrapp 1, Wiesenthal 9, Tonleu 11, Renger 5, Albrecht 11, Tigler (L). Vollmer 1, Singer, Vogel 1, Fischer 4. N.e. Schiffler. All. Herzog

DURATA SET: 17’, 20’, 26’ Tot: 63’

ITALIA: 0 a, 6 bs, 1 mv , 22 et

GERMANIA: 13 a, 10 bs, 9 mv, 27 et