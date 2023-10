Europei di Sitting Volley: l'Italia femminile vola in semifinale

CAORLE (VENEZIA)- La Nazionale femminile supera nettamente per 3-0 (25-9, 25-12, 25-5) anche la Gran Bretagna e conquista l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei di Sitting Volley che si stanno svolgendo al Palamare. Le vice campionesse in carica azzurre, affronteranno domani 14 ottobre alle ore 15.45 l’Ucraina, formazione che oggi ha vinto il suo quarto di finale grazie al 3-0 sull’Ungheria.

Le azzurre si confermano, per la terza edizione consecutiva in un Campionato Europeo, tra le migliori quattro formazioni del Vecchio Continente.Anche questa sera l’Italia ha dimostrato tutta la sua maturità conquistando il quinto successo consecutivo per 3-0 in questa manifestazione. Le azzurre, infatti, non hanno avuto particolari difficoltà a vincere contro la Gran Bretagna che non è riuscita mai a contrastare la maggiore capacità tecnica della squadra tricolore. In evidenza Bosio che ha realizzato 18 punti.

Primo set senza alcuna storia. L’Italia partita a razzo (6-0) non ha lasciato alcuno spazio di rimonta alle avversarie in balia di Bosio e compagne. Le azzurre hanno chiuso agilmente (25-9). Secondo set che ha seguito l’andamento del primo con l’Italia padrona del campo.La Gran Bretagna non ha saputo organizzare un gioco che potesse mettere in difficoltà le azzurre. Le ragazze di Amauri, infatti, hanno chiuso in sedici minuti (25-12).

Nel terzo e ultimo set l’Italia ha continuato a macinare punti riuscendo fin da subito ad allungare prima di chiudere set e match (25-5).

I PROTAGONISTI-

Roberta Pedrelli (Italia)- « È stata una partita emozionante come ogni gara che stiamo giocando in questi Campionati Europei a Caorle. Siamo molto felici di aver vinto e adesso ci prepariamo e concentriamo per affrontare l’Ucraina. La semifinale sarà un match chiaramente molto importante per proseguire al meglio in questo torneo. Cerchiamo di stare unite e concentrate. Sarà sicuramente una partita combattuta perché loro hanno un livello di gioco molto più alto rispetto alle formazioni che abbiamo incontrato fino ad ora. Giocare un europeo in Italia è un’emozione fortissima, avere il pubblico che ci sostiene è veramente bello ».

IL TABELLINO-



ITALIA-GRAN BRETAGNA 3-0 (25-9, 25-12, 25-5)



ITALIA: Battaglia 9, Ceccatelli 2, Cirelli 8, Bosio 18, Barigelli 8, Pedrelli 5, Spediacci (L). Desini 7, Spediacci. N.e: Bellandi, Aringhieri, Biasi, Moggio. All. Ribeiro

GRAN BRETAGNA: Hawkins 2, Hill 2, Adu-Bobie 3, Dowdeswell 1, Green 5, Frezza 1. All. Legrand.

DURATA SET: 17’, 16’, 13’ Tot: 46’

ITALIA: 26 a, 5 bs, 3 mv, 13 et

GRAN BRETAGNA: 1 a, 4 bs, 4, 18 et

Risultati e Calendario del Campionato Europeo femminile-



Venerdì 13 ottobre 2023

Pool B – Polonia-Gran Bretagna 3-0 (25-21, 27-25, 25-10)

Pool A – Croazia-Turchia 3-0 (25-11, 25-14, 25-17)

Quarti di finale

QF1– Ungheria-Ucraina 0-3 (7-25, 14-25, 8-25)

QF2 – Germania-Polonia 3-0 (25-8, 25-10, 25-10)

QF3 – Italia-Gran Bretagna 3-0 (25-9, 25-12, 25-5)

QF4 – Croazia-Slovenia 0-3 (10-25, 5-25, 14-25)

Sabato 14 ottobre 2023

Semifinali 5°-8° posto

Ore 9.30 – Ungheria -Gran Bretagna

Ore 12.00 -Polonia-Croazia

Finale 9°-10° posto

Ore 15.30 Turchia-Francia

Semifinali 1°-4° posto

Ore 15.45 – Italia-Ucraina

Ore 16.00 – Germania-Slovenia

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto