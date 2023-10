Europei di Sitting Volley: Italia ko con la Lettonia

CAORLE (VENEZIA)- L’Italia maschile esce sconfitta 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) contro la Lettonia nella semifinale 5°-8 posto dei Campionati Europei di sitting volley in corso di svolgimento al Palamare. Una partita complicata per Ripani e compagni che hanno faticato a contenere il buon gioco espresso dai lettoni.

Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo oggi alle ore 18.30 nella finale per il settimo posto contro la Serbia.

In avvio di primo set l’Italia è partita un po' contratta e la Lettonia si è portata in vantaggio (4-6). Gli azzurri, si sono ritrovati a rincorrere già dalla metà del primo set (6-15), chiuso poi dalla formazione lettone (25-16).

Avvio di secondo set all’insegna dell’equilibrio (4-4, 6-6). Gli azzurri hanno provato a rimettere la gara in parità affrontando l’avversario a viso aperto giocando punto a punto (10-12) fino a trovare la nuova parità sul 15 pari. Nel finale, però, è stata la Lettonia a trovare nuovamente il guizzo decisivo per chiudere il parziale in proprio favore (25-23).

Nel pomeriggio sono in programma le semifinali 1°-4° posto maschili. Le prime due squadre a scendere in campo saranno la Bosnia ed Erzegoniva e Ucrania alle ore 18. L’altra semifinale vedrà impegnate le nazionali di Polonia e Germania alle ore 18.15.

I PROTAGONISTI-

Mattia Cordioli (Italia)- « Non è andata come speravamo, è stata una bella battaglia soprattutto gli ultimi due set. Avremmo potuto fare qualcosa di più, ci credevamo, il nostro obiettivo all’inizio dell’Europeo era entrare nelle prime otto e ci siamo riusciti. Arrivare qui e avere la possibilità di giocarci anche un quinto o sesto posto sarebbe stato il massimo, purtroppo oggi è andata male però siamo carichi per il pomeriggio perché possiamo arrivare settimi e ce la metteremo tutta. La Serbia è una buonissima squadra, arriviamo da una settimana di partite intense, tutte e due le squadre saranno un po’ stanche. Noi abbiamo una panchina molto lunga e questo può darci qualche vantaggio in più. Noi tutti siamo pronti per entrare in campo e dare il nostro contributo per arrivare al settimo posto ».

IL TABELLINO-



ITALIA-LETTONIA 0-3 (16-25, 23-25, 23-25)

ITALIA: Crocetti 2, Ripani 10, Nadai 11, Ignoto 3, Issi 3, Di ielsi, Mangiacapra (L). Guzzo, Farcas. N.e. Busillo, Cordioli, Striano, Vallasciani. All. Moameri

LETTONIA: Grimailovs 15, Berkis 6, Ektermanis 5, Filipavics 10, Vivcariks 6, Pavlovs 5, Jeparovs (L). N.e. Popovs, Grandbergs. All. Grimailovs



DURATA SET: 18’, 24’, 27’ Tot: 69’



ITALIA: 4 a, 11 bs, 6 mv, 28 et



LETTONIA: 5 a, 8 bs, 7 mv, 28 et

I risultati e calendario del Campionato Europeo maschile-



Venerdì 13 ottobre 2023

Semifinali 9°-12° posto

Ungheria-Slovenia 3-1 (25-14, 16-25, 25-13, 25-13)

Lituania-Turchia 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)

Quarti di finale

QF1 – Bosnia ed Erzegovina – Serbia 3-0 (25-16, 25-12, 25-18)

QF2 – Polonia-Lettonia 3-0 (25-19, 25-23, 25-19)

QF3 – Croazia – Ucraina 2-3 (25-23, 16-25, 27-25, 19-25, 7-15)

OF4 Italia – Germania 0-3 (13-25, 13-25, 17-25)

Sabato 14 ottobre 2023

Finali 9°-12° posto

Turchia Slovenia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16)

Lituania-Ungheria 0-3 (15-25, 24-26, 22-25)

Semifinali 5°-8° posto

Ore 11.30 – Serbia- Croazia 1-3 (23-25, 21-25, 25-19, 13-25)

Ore 11.45 – Lettonia- Italia 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)

Semifinali 1°-4° posto

Ore 18.00 – Bosnia ed Erzegovina- Ucraina

Ore 18.15 – Polonia - Germania

Finale 7°-8° posto

Ore 18.30 – Italia-Serbia



Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.15 – Finale 5°-6° posto

Ore 10.00 – Finale 3° posto

Ore 17.30 – Finale 1°-2° posto