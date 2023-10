Sitting Volley: l'Italia femminile è Campione d'Europa

CAORLE (VENEZIA)-La nazionale femminile di Sitting Volley ha firmato oggi a Caorle una grandissima impresa sportiva. Le ragazze di Amauri Ribeiro hanno conquistato, per la prima volta nella nostra giovane storia della disciplina, il titolo Europeo superando in finale la Slovenia per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 25-22). Un successo che porta di diritto le azzurre ai prossimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Un successo meritato quello di stasera. L'Italia ha sofferto soltanto nel secondo set l'aggressività della formazione avversaria, poi è stata capace di dominare dimostrandosi, come nel resto del cammino Europeo, come la formazione in assoluto più forte. Le azzurre chiudono questa edizione 2023 dei Campionati continentali senza aver mai perso.