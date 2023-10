Pisa e Parma si giocano la Supercoppa di Sitting

LIVORNO- Cresce l’attesa. Prosegue il conto alla rovescia in vista della seconda edizione della Supercoppa femminile di sitting volley in programma sabato 28 ottobre alle ore 11 a Livorno. Archiviata la Supercoppa maschile, andata in scena domenica scorsa e che ha visto il trionfo di Nola Città dei Gigli, è tempo di vedere in campo la Dream Volley Pisa e la Cedacri GiocoParmaVCCesena.