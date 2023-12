A dicembre si assegna la Coppa Italia di Sitting Volley

La Coppa Italia femminile è in programma dal 8 al 9 dicembre al Palafenera di Chieri (TO) e vedrà protagoniste in campo le campionesse d’Italia della Dream Volley Pisa, la Sportacademy 360, la Cedacri GiocoparmaVCCesena (vincitrice della Supercoppa proprio contro Pisa) e Nola Città dei Gigli.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, presso il Palasport Collemarino Flavio Brasili di Ancona, a contendersi invece la Coppa Italia maschile saranno i campioni d’Italia in carica e freschi vincitori della Supercoppa italiana di Nola Città dei Gigli, insieme alla Volley Academy, alla Cedacri GiocoparmaVCCesena e alla Scuola di Pallavolo Fermana.

I CALENDARI-



COPPA ITALIA FEMMINILE-

8 dicembre, ore 18: Dream Volley Pisa-Sportacademy 360

8 dicembre, ore 18.15: Cedacri GiocoparmaVCCesena-Nola Città dei Gigli

9 dicembre, ore 10: Finale 3/4° posto

9 dicembre, ore 12: Finale 1/2° posto

COPPA ITALIA MASCHILE-

16 dicembre, ore 18: Nola Città dei Gigli-Volley Academy

16 dicembre, ore 18.15: Cedacri GiocoparmaVCCesena-Scuola di Pallavolo Fermana

17 dicembre, ore 10: Finale 3/4° posto

17 dicembre, ore 12: Finale 1/2° posto