Sitting Volley: prende il via il Campionato Italiano Maschile

Come ormai consuetudine la prima fase sarà a concentramenti con il torneo maschile che farà da apripista.

Domenica 14, dunque, il Pala Falcone di Pomigliano d’Arco (NA) ospiterà la prima giornata di gare del girone B (centro sud) del torneo maschile; girone che proseguirà poi con i concentramenti di Palermo (12 maggio) e Nola (19 maggio).

Il girone A (nord), invece si giocherà a Pordenone (12 maggio), Chieri (19 maggio) e Cuneo (8-9 giugno).

La Fase Finale per l’assegnazione del titolo maschile si terrà al Pala Ponti di Parma il 22 e 23 giugno.

Per quanto riguarda il torneo femminile, questo prenderà il via il 1 e 2 giugno a Parma con le gare del girone A (nord); contemporaneamente a Cerveteri (ROMA), il 2 giugno, si terranno i match valevoli per il girone B (centro sud).

Come per gli uomini le Finali si disputeranno al Pala Ponti di Parma il 22 e 23 giugno.