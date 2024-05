Starting Six: riflettori accesi sul Sitting Volley

ROMA-Stating Six di questa settimana non volge le sue attenzioni alla nazionale di Julio Velasco, in procinto di partire per la Cina, dove affronterà la seconda week di Volleyball Nations League, bensì alla disciplina del sitting volley, ormai entrata stabilmente nel programma paralimpico, che vedrà la nazionale femminile di Amauri Ribeiro protagonista nel torneo di Parigi 2024. Le azzurre, Campionesse d’Europa in carica, sono state inserite nella Pool A, particolarmente ostica, che comprende oltre alla nostra nazionale quella francese, padrona di casa, e quelle di Stati Uniti e Cina, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento a Tokyo 2020. Le nostre ragazze dovranno firmare un’impresa per approdare alle semifinali. Però non mancherà certo all’Italia la voglia di stupire ancora.