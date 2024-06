Sitting Volley: l'Italia chiude quarta nel World Super Six

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (FRANCIA) - Si chiude con una sconfitta, il World Super Six della nazionale italiana femminile del CT Amauri Ribeiro. A Vandœuvre-lès-Nancy, in Francia, dopo il ko ieri nell’ultima giornata della fase a gironi con il Brasile, le azzurre hanno capitolato nuovamente contro le campionesse del mondo in carica verdeoro 3-0 (25-13, 25-23, 25-22) chiudendo il torneo internazionale ai piedi del podio, nonostante le buone prove offerte dalla nazionale tricolore nei sei giorni di gara.

L’Italia chiude quindi il World Super Six, che ha visto la partecipazione delle migliori formazioni del panorama mondiale, con due vittorie (Francia e Canada) e quattro sconfitte (Usa, Cina e due con il Brasile) e guarda avanti al prosieguo di questa lunga stagione estiva, che dopo un periodo di riposo, vedrà Bosio e compagne partecipare al torneo internazionale di Assen (Olanda) in programma dal 4 all'8 luglio, prima dell’appuntamento clou della stagione: i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Tornando al match di oggi, nel primo set il Brasile è partito meglio. Con il passare dei minuti l’Italia ha provato a reagire ma, complice qualche errore di troppo in casa azzurra, non è riuscita a ricucire. A quel punto le campionesse mondiali del Brasile hanno ben amministrato il vantaggio e chiuso 25-13.

Nel secondo parziale le azzurre sono partite bene con il Brasile costretto ad inseguire. La fase centrale del set, però, ha messo in evidenza un Brasile attento e in grado di mettere di difficoltà le azzurre. Ricco e emozionante il finale di set che ha visto una buonissima Italia dare filo da torcere al Brasile (21-21). Nel finale concitato è stato il Brasile a trovare il guizzo vincente 25-23.

L’inerzia della gara resta in mano alle brasiliane anche in avvio di terzo set. L’Italia prova a tenere il passo delle avversarie mostrando anche delle buone giocate.

Bosio e compagne, però, non trovano continuità al loro gioco e le avversarie macinano punti fino all’attacco vincente del capitano verdeoro Petit Cunha che chiude set e partita 25-22.

RISULTATI DELL’ITALIA-

11/6: Italia-Francia 3-0 (25-4, 25-8, 25-11)

12/6: Italia-USA 1-3 (14-25, 11-25, 25-23, 10-25)

13/6: Canada-Italia 0-3 (22-25, 24-26, 23-25)

14/6: Italia-Cina 0-3 (26-28, 22-25, 21-25)

15/06: Italia-Brasile 0-3 (16-25, 12-25, 19-25)

16/06: Finale 5°-6° posto Canada-Francia 3-0 (25-6, 25-7, 25-5); Finale 3°-4° posto Brasile-Italia 3-0 (25-13- 23-25, 25-22); Finale 1°-2° posto USA-Cina

LE ATLETE AZZURRE CHE HANNO PRESO PARTE AL TORNEO-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa San Giovanni); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSD); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

LA COMPOSIZIONE DELLO STAFF AZZURRO-

Amauri Ribeiro (Allenatore), Massimo Beretta (Secondo Allenatore), Mattia Pastorelli (Fisioterapista), Andrea Radogna (Preparatore Atletico), Elva De Sanctis (Team Manager).