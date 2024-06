Sitting Volley: la finale femminile è Pisa e Giocoparma

Per la settima edizione consecutiva la formazione toscana, che ha vinto ben 6 scudetti, ha conquistato l’accesso alla finale grazie al successo per 3-0 (25-10, 25-21, 25-19) contro Nola Città dei Gigli. Le ragazze guidate in Eva Ceccatelli troveranno ancora una volta sulla loro strada le eterne rivali di Parma, che hanno superato con un secco 3-0 (25-14, 25-18, 25-10) la SportAcademy Roma.

Nella prima semifinale la formazione campione d’Italia in carica si è resa protagonista di un’ottima prova durante la quale ha sempre dato la sensazione di avere in mano le redini del gioco e dimostrando una certa superiorità in tutti i fondamentali.

Contro Nola la squadra pisana è partita subito forte e ha staccato nettamente le avversarie 25-10. Più combattuta la seconda frazione con le campane capaci di mostrare un buon livello generale di gioco. Nel finale, però, la Dream Volley ha chiuso ancora una volta il set in proprio favore 25-21. Nel terzo il copione non è cambiato e Pisa ha viaggiato ha viaggiato spedita sino al definitivo 25-19.

Nell’altra semifinale si è vista una Giocoparma capace di mantenere la concentrazione alta per buona parte della gara, caratteristica che le ha permesso di affrontate nel migliore dei modi il parziale ritorno della Sport Academy 360. Nel proseguo del match, infatti, le ragazze emiliane vincitrici della Coppa Italia 2023, hanno sfoderato una prestazione da sottolineare in tutti i fondamentali, trovando sempre il guizzo decisivo nei momenti chiave del match.

Presente al Palasport “Lorenzo Ponti”, tra gli altri, anche il commissario tecnico della Nazionale femminile Amauri Ribeiro.

RISULTATI E CALENDARIO-

Sabato 22 giugno



Semifinali 1°-4° posto

Giocoparma ASD – Sportacademy360 SSD 3-0 (25-14, 25-18, 25-10)



Nola Città dei Gigli – Dream Volley Pisa 0-3 (10-25, 21-25, 19-25)

Domenica 23 giugno



Ore 8.30 - Finale 3°-4° posto, Sportacademy360 SSD - Nola Città dei Gigli



Ore 12 - Finale 1°-2° posto, Dream Volley Pisa - Giocoparma ASD

I roster delle squadre partecipanti-

Giocoparma ASD



Giulia Farnedi, Roberta Pedrelli, Maria Agostino, Francesca Bosio, Cinzia Marzolini, Elena Izzo, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè, Ivelisse Guillen Molina. All. Fabio Marmiroli

Sportacademy 360 SSD



Flavia Barigelli, Giulia Bianchini, Silvia Biasi, Giorgia Camponiano, Maria Donnarumma, Bernardina Lombardi, Ludovica Nonne, Giulia Marina Oros, Martina Panunzi, Veronica Turco. All. Giuseppe Martino.

Nola Città dei Gigli ASD



Cristina Ciotola, Rita Mautone Elia, Elisida Angelillo, Chiara Muoio, Elisa Pignatelli, Annamaria Minichino, Maria Napolitano, Annalisa Trapurulo, Marika Babbione. All. Vittorio Pasciari.

Dream Volley Pisa



Giulia Bellandi, Michela Masini, Olga Mastroianni, Daniela Gori, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaella Battaglia, Eva Ceccatelli, Mariangela Pascucci, Sara Cirelli, Patrizia Iacoponi, Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci. All. Eva Ceccatelli.