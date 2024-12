Rimini ospiterà la Coppa Italia di Sitting Volley Femminile

ROMA- Il 21 e 22 febbraio 2025 la città di Rimini si trasforma nel cuore pulsante del sitting volley tricolore, ospitando la quinta edizione della Coppa Italia Femminile presso la Casa del Volley. La manifestazione vedrà protagoniste in campo le migliori squadre del panorama italiano di questa disciplina, pronte a sfidarsi in una due giorni di sport e inclusione. Un appuntamento che si svolgerà nell’ambito della 47esima Assemblea Nazionale Fipav, in programma il 22 e 23 febbraio proprio nella città romagnola, per celebrare ancora una volta i valori dello sport e ribadire l’accessibilità per tutti alla pratica della pallavolo.