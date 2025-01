Domenica 26 gennaio a Collecchio la Coppa Italia Maschile

COLLECCHIO (PARMA)- La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato la data e la location della Coppa Italia Maschile di sitting volley. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è in programma domenica 26 gennaio presso il Palasport Lionello Leoni di Collecchio (PR) e vedrà la partecipazione delle prime tre formazioni classificate nel Campionato Italiano 2024: I Santi Ortopedia Nola , club campione d’Italia in carica, Scuola di Pallavolo Fermana e CEDACRI GiocoparmaVCCesena.

La Coppa Italia Femminile, come precedentemente comunicato, è invece in programma venerdì 21 e sabato 22 febbraio alla Casa del Volley di Rimini. L’evento, come noto, si svolgerà nell’ambito della 47esima Assemblea Nazionale FIPAV; protagoniste in campo la Cedacri Giocoparma VC Cesena, la Dream Volley Pisa, I Santi Ortopedia Nola e la SportAcademy 360.

COPPA ITALIA MASCHILE | IL CALENDARIO

DOMENICA 26 GENNAIO 2025

Ore 9.30: CEDACRI GiocoparmaVCCesena-Scuola di Pallavolo Fermana

Ore 11: I Santi Ortopedia Nola-CEDACRI GiocoparmaVCCesena

Ore 15.30: Scuola di Pallavolo Fermana-I Santi Ortopedia Nola