Lunedì 5 maggio si assegnano i titoli di Sitting Volley Scuola

ROMA-Lunedì 5 maggio, il Sitting Volley Scuola festeggerà le sue prime dieci edizioni. Nella cornice del PalaLuiss, Via Martino Longhi 2 – Roma, scenderanno in campo 8 squadre che si cimenteranno con la disciplina inclusiva della pallavolo. Il Sitting Volley Scuola, sin dalla sua creazione, ha arricchito il panorama del torneo scolastico più partecipato d’Italia, offrendo agli studenti e alle studentesse la possibilità di conoscere, per il tramite dello sport, il valore più autentico dell’inclusione. Attraverso il confronto tra ragazzi normodotati e disabili, il Sitting Volley Scuola permette di abbattere qualsiasi barriera e di giocare insieme, senza restrizioni.