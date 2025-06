Silver Nations League: l'Italia ko contro Lettonia e Serbia

CAEN (FRANCIA) -Seconda giornata di gare a Caen (Francia), città che sta ospitando la Silver Nations League 2025 . Prosegue la tre giorni del consueto appuntamento annuale targato ParaVolley Europe, che fino a domani vedrà coinvolte sei nazionali europee: Italia, Serbia, Francia, Ungheria, Lettonia e Olanda. Dopo l’amaro esordio di ieri, venerdì 27 giugno, in cui gli azzurri hanno perso al tie-break entrambe le gare di giornata contro Olanda e Francia, la nazionale di Marcello Marchesi oggi è tornata in campo per affrontare Lettonia e Serbia. Purtroppo, anche nella giornata odierna, l’Italia ha collezionato due sconfitte.

Ad aprire la giornata di gare è stata la sfida tra la Lettonia e gli azzurri. Dopo aver vinto il primo set, la nazionale lettone è riuscita a ribaltare il risultato, superando 3-1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-12) Ripani e compagni. Stesso destino per il match del pomeriggio. L’Italia ha affrontato la Serbia, reduce dalla sconfitta in mattinata contro l’Olanda. Dopo essersi imposta nel primo parziale, la formazione di Marchesi non è riuscita a chiudere a suo favore la sfida; alla fine, è stata la Serbia a sorridere aggiudicandosi il match 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 22-25).

Dunque, quarta sconfitta in quattro gare giocate per la nuova nazionale azzurra che domani tornerà in campo per l’ultima uscita della manifestazione, alle ore 9 contro l’Ungheria. Il lavoro degli azzurri continuerà poi in vista dei prossimi due eventi: il Torneo Internazionale di Assen, in programma in Olanda dal 4 al 7 luglio e i Campionati Europei, rassegna continentale che prenderà invece il via il 28 luglio per concludersi sabato 2 agosto a Gyor (Ungheria).

Le parole di Federico Ripani

« Questa seconda giornata della Silver Nations League si è conclusa con due sconfitte, questa mattina con la Lettonia e nel pomeriggio contro la Serbia, entrambe con il punteggio di 3-1. Si è visto del buon sitting per larghi tratti delle due gare da parte della nostra squadra grazie anche alle nuove disposizioni tattiche dell’ultimo periodo ma che probabilmente non sono state consolidate. Non siamo stati costanti nel corso delle due sfide, ma sono fiducioso sul futuro. Domani affronteremo l’Ungheria per l’ultima uscita della manifestazione e sono sicuro daremo il massimo ».

I tabellini-

LETTONIA – ITALIA 3-1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-12)

LETTONIA: Grimailovs 13, Jeparovs 4, Ektermanis 3, Filipavics 14, Vivcariks 10, Berkis 10. N.e. Grandbergs

ITALIA: Dalmasso 6, Ripani 4, Cordioli 10, Nadai 12, Issi 9, Ignoto 7, Mangiacapra (L). Crocetti. N.e. Burzacchi, Di Ielsi, Cuoghi, Inverinizzi, Orsolini, Dalpane. All. Marchesi.

Durata: 20’, 19’, 19’, 17’ Tot: 75’

Lettonia: a 7, bs 4, mv 9, et 21

Italia: a 6, bs 10, mv 7, et 44

ITALIA – SERBIA 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 22-25)

ITALIA: Ignoto 11, Dalmasso 1, Ripani 9, Cordioli 7, Nadai 15, Issi 9, Mangiacapra (L). Di Ielsi 6, Crocetti. N.e. Burzacchi, Cuoghi, Inverinizzi, Orsolini, Dalpane. All. Marchesi.

SERBIA: Zoric 23, Brandic 2, Bajic R. 6, Mujic 1, Maksimovic 15, Bajic M. 2. Savic 5. N.e. Gajic.

Durata: 22’, 26’, 29’, 26’ Tot: 103’

Italia: a 2, bs 5, mv 11, et 37

Serbia: a 4, bs 6, mv 14, et 29

SILVER NATIONS LEAGUE | IL CALENDARIO

27 GIUGNO

Serbia-Francia 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

Olanda-Italia 3-2 (25-27, 23-25, 25-23, 25-18, 15-12)

Ungheria-Lettonia 3-2 (25-22, 20-25, 25-20, 19-25, 15-10)

Italia-Francia 2-3 (15-25, 25-15, 19-25, 25-19, 11-15)

Olanda-Lettonia 2-3 (22-25, 25-16, 12-25, 25-20, 9-15)

Serbia-Ungheria 1-3 (23-25, 21-25, 25-23, 13-25)

28 GIUGNO

Lettonia-Italia 3-1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-12)

Serbia-Olanda 2-3 (23-25, 17-25, 26-24, 25-20, 14-16)

Francia-Ungheria 0-3 (25-23, 25-22, 25-15)

Italia-Serbia 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 22-25)

Ungheria-Olanda 3-0 (25-15, 25-18, 25-20)

Lettonia-Francia

29 GIUGNO

Ore 9: Italia-Ungheria

Ore 10.45: Francia-Olanda

Ore 12.30: Lettonia-Serbia