Silver Nations League: l'Italia chiude cedendo all'Ungheria

CAEN (FRANCIA)- È terminata oggi, domenica 29 giugno, l’avventura dell’Italia nella Silver Nations League . Gli azzurri, assieme ad altre cinque nazionali europee (Serbia, Francia, Ungheria, Lettonia e Olanda), sono stati impegnati nella tre giorni del consueto appuntamento annuale targato ParaVolley Europe, ospitata a Caen (Francia). Nell’ultima uscita della manifestazione, l’Italia non è riuscita a dare continuità al primo set, cedendo poi alla fine 1-3 (25-20, 9-25, 23-25, 21-25) all’Ungheria. Gli azzurri, dunque, dopo le due sconfitte al tie-break all’esordio contro Olanda e Francia e le due sconfitte subite ieri contro Lettonia e Serbia, non sono riusciti a cambiare passo, collezionando il quinto k.o. nella kermesse.

Un appuntamento questo, che ha permesso alla nuova nazionale targata Marcello Marchesi di lavorare e affinare l’intesa di gruppo. Ora, per gli azzurri si aprirà un mese di luglio intenso con due appuntamenti; il primo, il Torneo Internazionale di Assen, si svolgerà Olanda dal 4 al 7 luglio. Dodici le compagini maschili che prenderanno parte all’evento, divise in due gironi da sei. Le ultime due classificate di ogni pool saluteranno anzitempo la manifestazione mentre le restanti otto saranno qualificate ai quarti di finale dove si scontreranno 1 vs 4 e 2 vs 3. L’Italia è stata inserita nella pool B assieme a Bosnia e Herzegovina, Germania, Lettonia, Olanda, Serbia. Spazio poi ai Campionati Europei, rassegna continentale che prenderà invece il via il 28 luglio per concludersi sabato 2 agosto a Gyor (Ungheria).

Il tabellino-

ITALIA – UNGHERIA 1-3 (25-20, 9-25, 23-25, 21-25)

ITALIA: Di Ielsi 1, Ripani 10, Cordioli 7, Crocetti 1, Issi 13, Ignoto 5, Mangiacapra (L). Inverinizzi, Nadai, Dalpane, Dalmasso. N.e. Burzacchi, Cuoghi, Orsolini. All. Marchesi.

UNGHERIA: Nagy 7, Szekely 9, Kovacs 5, Kertesz 29, Stirczer 1. Veleg 1, Domina 2, Peres, Zarandi 1, Juhasz. N.e. Szabo, Boka. All. Raska.

Durata: 20’, 17’, 24’, 26’ Tot: 87’

Italia: a 8, bs 7, mv 4, et 27

Ungheria: a 16, bs 6, mv 8, et 37

I RISULTATI

27 GIUGNO

Serbia-Francia 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

Olanda-Italia 3-2 (25-27, 23-25, 25-23, 25-18, 15-12)

Ungheria-Lettonia 3-2 (25-22, 20-25, 25-20, 19-25, 15-10)

Italia-Francia 2-3 (15-25, 25-15, 19-25, 25-19, 11-15)

Olanda-Lettonia 2-3 (22-25, 25-16, 12-25, 25-20, 9-15)

Serbia-Ungheria 1-3 (23-25, 21-25, 25-23, 13-25)

28 GIUGNO

Lettonia-Italia 3-1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-12)

Serbia-Olanda 2-3 (23-25, 17-25, 26-24, 25-20, 14-16)

Francia-Ungheria 0-3 (25-23, 25-22, 25-15)

Italia-Serbia 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 22-25)

Ungheria-Olanda 3-0 (25-15, 25-18, 25-20)

Lettonia-Francia 3-0 (26-24, 25-12, 25-23)

29 GIUGNO

Italia-Ungheria 1-3 (25-20, 9-25, 23-25, 21-25)

Francia-Olanda

Lettonia-Serbia