Al via il Torneo Internazionale di Assen per le nazionali azzurre

ASSEN (OLANDA)- Prenderà il via domani, venerdì 4 luglio, per le due nazionali azzurre di sitting volley, il Torneo Internazionale di Assen, noto come Dutch Tournament; manifestazione estiva giunta alla sua decima edizione che vede confrontarsi ogni estate le migliori nazionali a livello mondiale. La delegazione azzurra partirà quest’oggi alla volta dei Paesi Bassi per poi fare rientro in Italia lunedì 7 luglio.

Il tabellone femminile vedrà impegnate cinque squadre in un’unica pool: Olanda, Canada, Italia, Stati Uniti e Francia; mentre quello maschile sarà formato da due gironi, ciascuno composto da quattro nazionali: Stati Uniti, Giappone, Turchia e Olanda nella pool A e Canada, Polonia, Italia ed Estonia nella pool B.

Per le due compagini azzurre si tratta del secondo impegno ufficiale stagionale, dopo la Golden Nations League di Wisla (Polonia, 6-8 giugno) disputata dalla nazionale femminile di Pasquale D’Aniello e la Silver Nations League di Caen (Francia, 27-29 giugno) giocata dalla nazionale maschile di Marcello Marchesi.

Le parole del tecnico della nazionale femminile Pasquale D’Aniello

« Stiamo portando avanti un percorso di formazione e di crescita dopo l’esperienza di Wisla nella Golden Nations League. Adesso avremo la possibilità di confrontarci anche con nazionali extra europee e questo ovviamente ci darà la possibilità di andare a verificare i nostri progressi. Siamo consapevoli che tutto questo percorso, della Golden e del Torneo Internazionale di Assen, sarà di avvicinamento a quello che è l’obiettivo finale della stagione: l’Europeo di fine luglio. Credo che giocare a questi livelli incida sulla qualità della squadra, più trovi avversari di livello alto sul cammino maggiori sono le possibilità che la tenuta mentale e le capacità di saper giocare sotto pressione vengano fuori, che sono poi due aspetti essenziali per potersi presentare in Ungheria al massimo delle possibilità e delle condizioni ».

Le parole del tecnico della nazionale maschile Marcello Marchesi

« Le sensazioni sono positive perché nonostante i risultati non arrivati in Francia, alla Silver Nations League, abbiamo notato una buonissima espressione di gioco; tutto il lavoro fatto sull’impostazione tattica della squadra ha portato i suoi effetti. I ragazzi stanno provando ad assimilare questo nuovo modo di giocare e lo stanno facendo con grande entusiasmo, questo ci permette di essere competitivi per buona parte della gara con qualsiasi avversario e penso si sia visto a Caen; abbiamo avuto parziali incoraggianti con nazionali più qualificate di noi. I passaggi a vuoto sono stati molto limitati. L’acquisizione di consapevolezza ci aiuterà a crescere maggiormente e anche ad aumentare lo spirito di gruppo ».

Italia inserita nella pool B con Canada, Polonia ed Estonia:

« Il girone è sicuramente stimolante, andiamo ad incontrare Polonia ed Estonia che hanno appena giocato la Golden e la Bronze League e il Canada che è una formazione fortissima. Abbiamo la possibilità di confrontarci con tutti i livelli di gioco e questo è un fatto che arricchisce molto la proposta di questo torneo. Arriviamo ad Assen senza obbiettivi di risultato e di posizionamento in classifica. In questo momento non siamo ancora pronti per obbiettivi così precisi, utilizziamo ogni partita per migliorarci e per acquisire consapevolezza nei nostri mezzi. Accogliamo il torneo olandese con grande entusiasmo perché ci da la possibilità di scendere subito in campo e di progredire in quello che è il nostro progetto di costruzione della squadra ».

LA POOL FEMMINILE

Olanda, Canada, Italia, Stati Uniti, Francia

IL CALENDARIO FEMMINILE

4 luglio, ore 9: Canada – Francia

4 luglio, ore 9: Italia – Stati Uniti

4 luglio, ore 12.30: Francia – Italia

4 luglio, ore 12.30: Olanda – Canada

4 luglio, ore 16: Italia – Olanda

4 luglio, ore 16: Stati Uniti – Francia

5 luglio, ore 10.45: Olanda – Stati Uniti

5 luglio, ore 10.45: Canada – Italia

5 luglio, ore 14.15: Stati Uniti -Canada

5 luglio, ore 14.15: Francia – Olanda

6 luglio, ore 8.30, 10.15, 12.15, 14.15, 16: match per i piazzamenti

LE POOL MASCHILI

POOL A

Stati Uniti, Giappone, Turchia, Olanda

POOL B

Canada, Polonia, Italia, Estonia

Il calendario maschile

4 luglio, ore 10.45 – POOL A : Stati Uniti – Olanda

4 luglio, ore 10.45 – POOL A: Giappone – Turchia

4 luglio, ore 10.45 – POOL B: Canada – Estonia

4 luglio, ore 14.15 – POOL A: Olanda – Turchia

4 luglio, ore 14.15 – POOL A: Stati Uniti – Giappone

4 luglio, ore 14.15 – POOL B: Polonia – Italia

4 luglio, ore 17.45 – POOL B: Estonia – Italia

4 luglio, ore 17.45 – POOL B: Canada – Polonia

4 luglio, ore 17.45 – POOL A: Giappone – Olanda

5 luglio, ore 9 – POOL A: Turchia – Stati Uniti

5 luglio, ore 9 – POOL B: Polonia – Estonia

5 luglio, ore 9 – POOL B: Italia – Canada

5 luglio, ore 12.30: 1A – 2B

5 luglio, ore 12.30: 2A – 1B

5 luglio, ore 12.30: 3A – 4B

5 luglio, ore 16: 4A – 2B

5 luglio, ore 16: 2A – 2B

5 luglio, ore 16: 1B – 1A

6 luglio, ore 8.30: 4A – 4B

6 luglio, ore 8.30: 3B – 3 A

6 luglio, ore 12.15: Finali 7°/8° posto e 5°/6° posto

6 luglio, ore 14.15: Finale 3°/4° posto

6 luglio, ore 16: Finale 1°/2° posto

Le azzurre convocate

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

Lo staff

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Mauro Guicciardi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Lorenzo Librio (Scoutman); Serena Pavani (Team Manager); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica).

Gli azzurri convocati

Simone Burzacchi, Mattia Cordioli (Giocoparma); Francesco Maria Cerulo, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Cristiano Crocetti, Federico Ripani, Alessandro Issi (Scuola di Pallavolo Fermana A.S.D.); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Sport 2018); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco).

Lo staff

Marcello Marchesi (Allenatore); Angela Galli (Assistente Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo Campioli (Scoutman); Matteo De Robertis (Team Manager).