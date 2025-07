Sitting volley: martedì il via agli Europei in Ungheria

GYOR (UNGHERIA)- Prenderanno ufficialmente il via lunedì 28 luglio a Gyor (Ungheria) i Campionati Europei di sitting volley. La manifestazione, alla quale prenderanno parte le migliori formazioni europee femminili e maschili, vedrà protagoniste le due nazionali azzurre . La nazionale femminile di Pasquale D’Aniello, si presenta alla rassegna continentale da campionessa in carica, dopo la straordinaria vittoria ottenuta nel 2023 a Caorle (VE), mentre la squadra maschile guidata da Marcello Marchesi, cercherà invece di migliorare l’ottava posizione, miglior risultato di sempre ottenuto in una rassegna continentale.

Un’intensa settimana con il grande spettacolo del sitting volley europeo è dunque alle porte. La nazionale femminile è stata inserita nella Pool B insieme a Croazia, Francia, Germania e Olanda; Francesca Bosio e compagne faranno il loro esordio lunedì 28 luglio alle ore 12.30 contro la Croazia, per poi affrontare martedì 29 alle 10.30 l’Olanda e chiudere successivamente la fase a gironi mercoledì 30 contro la Francia e la Germania, con i due match in programma rispettivamente alle ore 10.15 e 16.15.

Pool B anche per la nazionale maschile; gli azzurri, capitanati da Federico Ripani, se la vedranno invece con Bosnia ed Herzegovina, Germania, Lettonia, Olanda e Serbia. L’esordio degli azzurri è in programma lunedì 28 luglio alle ore 12 contro i campioni in carica della Bosnia ed Herzegovina; sempre lunedì gli uomini di Marchesi se la vedranno nella seconda sfida della giornata contro la Serbia (ore 20.15). Seguiranno poi i match contro la Lettonia, sfida di martedì 29 alle ore 14.30, e quelli contro Germania e Olanda, gare in programma mercoledì 30 (ore 10 e ore 17) che chiuderanno il girone.

EUROPEO FEMMINILE-

La rassegna continentale è dunque alle porte; dopo vari ritiri e collegiali sarà grande attesa per le campionesse d’Europa in carica del tecnico azzurro Pasquale D’Aniello: «Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti durante i vari ritiri. Si tratta dell’inizio di una nuova avventura – spiega il CT –. Dopo la Golden Nations League e il Torneo di Assen siamo pronti per l’inizio della manifestazione. Siamo riusciti a realizzare tutto quello che avevamo programmato di fare. Non ci nascondiamo e sappiamo che ci presentiamo con l’obiettivo di primeggiare e di cercare di arrivare tra le prime posizioni».

L’Italia è stata inserita nella Pool B insieme a Croazia, Olanda, Francia e Germania, un girone per le azzurre da non sottovalutare: «Si tratta di una Pool con squadre attrezzate e in continua crescita. La formula del torneo prevede che le prime quattro formazioni proseguiranno la manifestazione. Per noi sarà importante vedere cosa accadrà nell’altro girone per gli eventuali incroci nel proseguo del torneo. Sono tranquillo – ammette il tecnico campano –. L’importante è avere la consapevolezza della propria forza. Veniamo dalle ottime prestazioni nella Golden Nations League e nel Torneo di Assen e proprio in Olanda abbiamo incrociato Stati Uniti e Canada che sono rispettivamente oro e bronzo nelle ultime Paralimpiadi. Con il Canada abbiamo portato a casa due vittorie che ci hanno dato ancor di più la consapevolezza del nostro potenziale. In questo tipo di manifestazioni – aggiunge D’Aniello – deve venire fuori la voglia di primeggiare e di non farsi spaventare da qualche eventuale difficoltà, ma di questo sono tranquillo perché la nostra è una squadra rodata. Il campo ora ci dovrà dare determinate conferme, ci rimettiamo quindi al giudice supremo. In Ungheria bisognerà buttare il cuore oltre l’ostacolo».

Le aspettative dell’Italia di coach D’Aniello: «Abbiamo effettuato qualche modifica durante la GNL, soprattutto dopo la sconfitta contro l’Ucraina, concludendo la manifestazione e cominciando il seguente Torneo di Assen con un nuovo assetto. Mi aspetto di vedere la conferma di quanto fatto – prosegue il tecnico azzurro –. Sono ottimista. Credo che queste idee possano metter ancor di più in evidenza la forza di questo gruppo cercando di poter sfruttare qualche arma in più. Le ragazze hanno risposto molto bene. Sono soddisfatto. Questo Europeo sappiamo essere anche un punto di partenza per il quadriennio paralimpico. Il programma è molto intenso e siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida».

L’Italia si presenta alla manifestazione da campionessa in carica: «Un po' di pressione credo sia normale averla. Le ragazze si presentano da campionesse in carica. Nel 2023 a Caorle la squadra si arrampicava per salire sul tetto d’Europa e ora non vogliamo essere scansati. Faremo di tutto per confermarci».

Una nuova sfida per coach D’Aniello che dopo tanti anni e manifestazioni vissute con l’indoor si appresta a vivere la prima panchina in azzurro in un Campionato Europeo di sitting volley: «Sono carico. Il Presiedente Giuseppe Manfredi quando mi propose questo ruolo mi diede un po' di tempo per pensarci. Noi sportivi viviamo di sfide e questa l’ho colta con grande entusiasmo, anche se ha rappresentato un po' un salto nel vuoto. Sono davvero onorato e voglioso di ottenere grandi risultati. Un buon risultato agli Europei potrebbe regalarci un ulteriore ventata di ottimismo in vista del futuro anche perché dentro ognuno di noi – conclude il commissario tecnico – c’è sempre il sogno paralimpico che ogni tanto fa capolinea nei nostri pensieri».

LE AZZURRE CONVOCATE-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Federica Raoni* (Eagles Volley Ceccano); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

LO STAFF-

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Elena Sangiorgi (Medico dal 19/07 al 21/07); Mauro Guicciardi (Medico dal 22/07 al 3/08); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Lorenzo Librio (Scoutman); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica); Serena Pavani (Team Manager).

LE POOL-

POOL A: Ungheria, Polonia, Slovenia, Ucraina.

POOL B: Italia, Croazia, Francia, Germania, Olanda.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE-

28 LUGLIO

Ore 12:30: Italia-Croazia

29 LUGLIO

Ore 10:30: Italia-Olanda

30 LUGLIO

Ore 10:15: Italia-Francia

Ore 16:15: Italia-Germania

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali

LA FORMULA -

Le squadre femminili qualificate sono nove, divise in due gironi, uno composto da quattro team e uno da cinque. Verrà eliminata solamente la quinta squadra classificata nella Pool B, mentre le restanti otto staccheranno il pass per i quarti di finale e si scontreranno 1 vs 4 e 2 vs 3.

EUROPEO MASCHILE-

Dopo la fine dell’ultimo periodo di preparazione queste le parole del CT Marcello Marchesi prima della partenza per l’Ungheria: «Questo periodo di preparazione è andato estremamente bene e questa è una costante che si è respirata sin dal primo giorno. Le competizioni disputate fino ad ora non hanno restituito molti risultati sportivi in nostro favore ma ci hanno dato spunti positivi sul percorso da intraprendere. Nella Silver Nations League e al Torneo Internazionale di Assen abbiamo dimostrato di essere cresciuti e di poter giocare alla pari con tutte le altre compagini; molte delle quali in posizioni avanzate del ranking europeo. Stiamo sviluppando una capacità di gioco molto efficace, ma siamo ancora carenti nella gestione dei momenti chiave della partita. Stiamo diventando una spina nel fianco di ogni team e sono sicuro che i risultati arriveranno».

Italia inserita nella Pool B: «Il girone è sicuramente impegnativo. Abbiamo le due teste di serie che sono Bosnia e Germania e questo rende la pool complicatissima dal punto di vista agonistico. Siamo una squadra che deve dimostrare tanto, non possiamo fare grandi calcoli, dobbiamo giocarcela a viso aperto con tutte le formazioni, anche con quelle che rappresentano il massimo livello europeo. Siamo sereni, abbiamo le nostre carte da giocare e vogliamo mettere in difficoltà ogni avversario, sarà difficile fare previsioni ma sicuramente non iniziamo da sconfitti».

L’obbiettivo della nazionale maschile in questa competizione: «Fino ad oggi, nelle manifestazioni passate, non abbiamo mai stabilito dei veri e propri obbiettivi, ora però ci troviamo ad affrontare la competizione clou dell’estate azzurra e non possiamo nasconderci. Lavoreremo per centrare il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, ovvero arrivare tra le prime quattro del girone, dato che le ultime due saranno eliminate. Dobbiamo essere coraggiosi e spavaldi per trovare questo risultato. Vogliamo sicuramente entrare tra le prime otto squadre europee».

GLI AZZURRI CONVOCATI-

Simone Burzacchi, Mattia Cordioli (Giocoparma); Emanuele Di Ielsi, Francesco Cornacchione, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Cristiano Crocetti, Federico Ripani, Alessandro Issi (Scuola di Pallavolo Fermana A.S.D.); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Tommaso Cuoghi (PGS FIDES); Roberto Dalmasso (Cuneo Sport 2018); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco).

LO STAFF-

Marcello Marchesi (Allenatore); Angela Galli (Assistente Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo Campioli (Scoutman); Matteo De Robertis (Team Manager).

LE POOL-

POOL A: Croazia, Francia, Ungheria, Polonia, Turchia, Ucraina.

POOL B: Bosnia ed Herzegovina, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Serbia.

IL CALENDARIO MASCHILE-

28 LUGLIO

Ore 12:00: Bosnia ed Herzegovina-Italia

Ore 20:15: Serbia-Italia

29 LUGLIO

Ore 14:30: Lettonia-Italia

30 LUGLIO

Ore 10:00: Germania-Italia

Ore 17:00: Olanda-Italia

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali

LA FORMULA MASCHILE-

Le compagini maschili partecipanti sono invece dodici, divise in due gironi da sei. Le ultime due classificate di ogni pool saluteranno anzitempo la manifestazione mentre le restanti otto saranno qualificate ai quarti di finale dove si scontreranno 1 vs 4 e 2 vs 3.