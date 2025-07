Europei Sitting: le azzurre staccano il pass per i quarti di finale

GYOR (UNGHERIA)- Prosegue nel migliore dei modi il percorso della nazionale femminile di Pasquale D’Aniello impegnata a Gyor (Ungheria) nei Campionati Europei di sitting volley. Una giornata da incorniciare per Francesca Bosio e compagne che oggi, mercoledì 30 luglio, hanno conquistato due vittorie nette in poche ore ed hanno staccato con autorità il pass per i quarti di finale. Le azzurre hanno prima travolto la Francia 3-0 (25-5, 25-13, 25-10), per poi imporsi con lo stesso risultato anche sulla Germania (25-14, 25-9, 27-25), chiudendo la fase a gironi da prime e da imbattute e confermandosi tra le protagoniste del torneo. Due successi che hanno premiato il buon gioco e l’intesa del gruppo, ora pronto ad affrontare la seconda fase. Domani, le azzurre torneranno in campo alle 12:30 per affrontare l’Ungheria, che ha chiuso la fase a gironi al quarto posto nella pool A.