Europei Sitting: ancora una sconfitta per gli azzurri

GYOR (UNGHERIA)- Ancora una sconfitta per la nazionale maschile impegnata a Gyor (Ungheria) nei Campionati Europei di sitting volley. Dopo aver chiuso la fase a gironi all’ultimo posto, questo pomeriggio gli azzurri guidati da Marcello Marchesi sono tornati in campo per giocarsi i piazzamenti dal 9° al 12° posto. Ad aggiudicarsi la sfida i padroni di casa dell’Ungheria, che si sono imposti con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-20, 24-26, 25-19). Domani, l’Italia tornerà in campo alle 14 per affrontare la Francia che, nel match del pomeriggio, è stata superata in rimonta ed al tie-break 3-2 (22-25, 21-25, 25-20, 31-29, 15-8) dalla Lettonia.