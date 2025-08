Europei Sitting: gli azzurri chiudono il torneo con una vittoria

GYOR (UNGHERIA)- Si è concluso con una vittoria il percorso della nazionale maschile impegnata a Gyor (Ungheria) nei Campionati Europei di sitting volley. L’unico successo nella rassegna continentale per gli azzurri di Marcello Marchesi è arrivato nella sfida contro la Francia, superata questo pomeriggio al tie-break 3-2 (23-25, 25-16, 25-19, 23-25, 15-10). L’Italia dunque, chiude al dodicesimo posto il torneo. Il prossimo impegno ufficiale per gli azzurri è in programma ad Ottobre (12-18), a Fort Wayne (USA), città che ospiterà la World Cup di sitting volley.

ITALIA-FRANCIA-

Sorrisi nell’ultima uscita in Ungheria per la nazionale maschile. Gli azzurri hanno affrontato e superato con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-16, 25-19, 23-25, 15-10) una Francia cinica e per alcuni tratti pungente. Dopo un primo set vinto dai francesi, ecco la reazione degli azzurri, capaci di ribaltare la sfida. Di nuovo in parità nel quarto parziale, nell’ultimo, quello decisivo, con grinta e carattere l’Italia allunga il passo e chiude il parziale e la sfida a proprio favore.

IL TABELLINO-

ITALIA – FRANCIA 3-2 (23-25, 25-16, 25-19, 23-25, 15-10)

ITALIA: Crocetti 6, Dalmasso 11, Cordioli 12, Nadai 18, Ripani 8, Ignoto 15, Mangiacapra (L). Cornacchione, Burzacchi, Di Ielsi, Issi 2, Dalpane. N.e.: Cuoghi. All. Marchesi.

FRANCIA: Troussard 10, Le Francois 11, Guiheneuf 8, Wolniewicz 13, Lacroix Desmazes 5, Rambeau 3, Courmont (L). Laronce, Jagu 1, Pillerault 2. All. Duvivier.

Durata: 26’, 23’, 24’, 27’, 16’.

Italia: a 12, bs 12, mv 12, et 42.

Francia: a 1, bs 11, mv 12, et 39.

IL CALENDARIO-

28 LUGLIO

Ore 12:00: Bosnia ed Herzegovina-Italia 3-0 (25-7, 25-18, 25-16)

Ore 20:15: Serbia-Italia 3-2 (24-26, 25-19, 21-25, 25-14, 15-13)

29 LUGLIO

Ore 14:30: Lettonia-Italia 3-2 (21-25, 25-15, 24-26, 25-22, 15-6)

30 LUGLIO

Ore 10:00: Germania-Italia 3-0 (25-14, 25-13, 25-19)

Ore 17:00: Olanda-Italia 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)

31 LUGLIO

Ore 14:30: Ungheria – Italia 3-1 (25-16, 25-20, 24-26, 25-19)

1° AGOSTO:

Ore 14: Francia – Italia 2-3 (25-23, 16-25, 19-25, 25-23, 10-15)