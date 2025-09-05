Le nazionali di sitting si radunano a Formia

FORMIA (LATINA)- Dopo le fatiche dei rispettivi campionati europei le nazionali maschile e femminile di sitting volley torneranno a radunarsi entrambe presso il centro di preparazione olimpica di Formia in provincia di Latina.

Nazionale Maschile-

Archiviata la rassegna continentale di Gyor (Ungheria), chiusa al dodicesimo posto, la nazionale maschile di Marcello Marchesi sta per tornare al lavoro. Federico Ripani e compagni infatti, si ritroveranno dal 18 al 21 settembre per un raduno in vista del prossimo appuntamento: la World Cup, per la prima volta in programma negli Stati Uniti, a Fort Wayne (Indiana) dal 12 al 18 ottobre. Per gli azzurri, da segnalare la prima convocazione in Nazionale per Pier Giacomo Babboni.

I CONVOCATI-

Pier Giacomo Babboni (Cagliari Volleyball); Francesco Maria Cerulo, Francesco Cornacchione, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (Nola Città Dei Gigli); Mattia Cordioli (F.I.P.A.V.); Cristiano Crocetti, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Michele Emanuele Di Ielsi (Termoli Pallavolo); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano); Davide Nadai (Gis Volley Sacile).

LO STAFF

Marcello Marchesi (Primo Allenatore); Angela Galli (Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Matteo Campioli (Scoutman); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo De Robertis (Team Manager).

Nazionale Femminile-

Dopo il trionfo ai Campionati Europei di Gyor, in Ungheria, durante i quali le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno ottenuto il secondo titolo continentale consecutivo, dopo quello conquistato nel 2023 a Caorle (VE), Francesca Bosio e compagne torneranno al lavoro dal 26 al 28 settembre in vista del prossimo impegno: la World Cup. Per l’Italia si tratta della prima partecipazione al torneo, in programma dal 12 al 18 ottobre, per la prima volta, negli Stati Uniti, a Fort Wayne. Ai nastri di partenza Brasile, Canada, Germania, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti, campionesse paralimpiche in carica, che tornano dopo l'assenza del 2023.

LE CONVOCATE-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio); Anna Ceccon (Giocoparma); Matilde D’Angelo (Nola Città Dei Gigli); Sara Desini* (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

LO STAFF

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Elena Sangiorgi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica), Serena Pavani (Team Manager).