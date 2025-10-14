World Cup: vittoria per la femminile, ko gli uomini

Bosio e compagne, infatti, all’esordio nel torneo internazionale hanno battuto le padrone di casa, campionesse olimpiche in carica, al tie-break e in rimonta con il punteggio di 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14). Le azzurre torneranno in campo questa sera, alle ore 21.30, per sfidare il Canada.

Il tabellino-

ITALIA-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

ITALIA: Bellandi 4, Bosio 20, Ceccon 11, Battaglia 5, Cirelli 20, Ceccatelli 9, Biasi (L). Barigelli N.e.: Desini, Sarzi Amadè, Moggio. All. D’Aniello.

USA: Cruz 7, Elam 17, Nieves 10, Shifflett-Patterson 6, Schieck 14, Edwards 15, Zummo (L). West, Flood. N.e.: Ball, Miller Ortiz, Lancaster-Hall, Baker. All. Hamiter.

Durata set: 19’, 20’, 24’, 21’, 19’.

Italia: a 8, 14 bs, 13 mv, 34 et

USA: a 9, 10 bs, 12 mv, 33 et

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE-

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

13/10 ore 21.30: Italia-Canada

14/10 ore 21.30: Italia-Brasile

15/10 ore 21.30: Italia-Olanda

16/10 ore 21.30: Italia-Germania

*Orari di gioco italiani.

Decisamente meno brillante il cammino della formazione maschile. Il Plassman Athletic Center di Turnstone ha fatto dunque da teatro alle prime uscite di Federico Ripani e compagni; nel primo match gli azzurri sono stati sconfitti 0-3 (15-25, 23-25, 10-25) dal Kazakistan, mentre nella seconda uscita l’Italia è stata superata al tie-break 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17) dalla Francia, formazione che gli azzurri hanno superato proprio al quinto set nell’ultimo match dei Campionati Europei di Gyor (Ungheria). Archiviate queste prime due sfide la formazione azzurra tornerà in campo questa notte alle ore 2 (orario italiano) contro gli Stati Uniti, per poi affrontare alle 19.30 la Thailandia.

I tabellini-

12 OTTOBRE

ITALIA-KAZAKISTAN 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

ITALIA: Cordioli 8, Nadai 6, Ripani 4, Ignoto 2, Di Ielsi 1, Invernizzi 4, Mangiacapra (L). Crocetti, Dalpane, Orsolini. N.e. Cornacchione, Dalmasso. All. Marchesi.

KAZAKISTAN: Bitermirov 2, Namuratov 14, Sartayev 3, Kaskabayev 10, Abdibek 2, Suieuov 2, Medeuov (L). Mukanbetkaliyev 4, Izmaganbetov 1, Turniyazov. N.e. Ospanov, Shikibayev, Manabayev. All. Takhauov.

Durata: 17', 23', 16'.

Italia: a 2, bs 11, mv 3, et 37.

Kazakistan: a 18, bs 5, mv 4, et 28.

13 OTTOBRE

ITALIA-FRANCIA 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

ITALIA: Ignoto 13, Dalmasso 2, Ripani 13, Cordioli 7, Nadai 16, Orsolini 2, Mangiacapra (L). Cornacchione, Di Ielsi 1, Invernizzi 5, Crocetti 2, Dalpane 1. All. Marchesi.

FRANCIA: Guiheneuf 8, Rambeau 7, Wolniewicz 13, Lacroix Desmazes 3, Le Francois 19, Laronce 9, Courmont (L). Pillerault 4. N.e. Fordos, Jagu. All. Duvivier.

Durata: 26', 20', 27, 28’, 20’.

Italia: a 6, bs 12, mv 11, et 47.

Francia: a 7, bs 9, mv 8, et 38.

CALENDARIO E RISULTATI

12 OTTOBRE

Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

13 OTTOBRE

Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

14 OTTOBRE

Ore 2:00, Italia-Stati Uniti

Ore 19:30, Italia-Thailandia

15 OTTOBRE

Ore 21:30, Italia-Polonia

17 OTTOBRE

Ore 00:00, Italia-Canada

*orari di gioco italiani