Alla World Cup sconfitte le formazioni azzurre

FORT WAYNE (STATI UNITI)- L’Italia non concede il bis. Dopo la vittoria all’esordio contro le campionesse olimpiche degli USA infatti, la nazionale femminile di sitting volley di Pasquale D’Aniello, impegnata nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America), non trova il secondo successo in fila e viene sconfitta per 3-1 (25-20, 19-25, 25-21, 26-24) dal Canada.
Bosio e compagne torneranno sul parquet del Plassman Athletic Center di Turnstone questa sera, sempre alle ore 21.30, per sfidare il Brasile nella terza uscita di questo torneo internazionale.
Il tabellino-
ITALIA-CANADA 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)
ITALIA: Bosio 12, Ceccon 4, Battaglia 6, Cirelli 20, Ceccatelli 10, Bellandi 8, Biasi (L). Barigelli, Moggio. N.e.: Desini, Sarzi Amadè. All. D’Aniello.
CANADA: Lang 11, Skyrpan 2, Peters 20, Wright 4, Chisolm 3, Lepp 15, Dunn (L). Wong, McCreesh 8. N.e.: Sexton, Coates, Neal. All. Ban.
Durata set: 23’, 22’, 23’, 26’.
Italia: a 13, 11 bs, 10 mv, 32 et
Canada: a 4, 12 bs, 13 mv, 30 et
IL CALENDARIO DELLE AZZURRE
Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)
Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)
14/10 ore 21.30: Italia-Brasile
15/10 ore 21.30: Italia-Olanda
16/10 ore 21.30: Italia-Germania
*Orari di gioco italiani.
Non riesce a cambiare rotta la nazionale maschile di sitting volley, impegnata a Fort Wayne, Indiana (Stati Uniti), nella World Cup 2025. Dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Kazakistan e dopo aver perso di misura il tie-break contro la Francia, durante la notte italiana gli azzurri sono stati sconfitti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25) dagli Stati Uniti nella terza uscita della manifestazione. Federico Ripani e compagni non sono riusciti a reagire di fronte a una formazione solida e ben organizzata come quella statunitense, brava a scappare via e a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.
Il tabellino-
14 OTTOBRE
ITALIA-STATI UNITI 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)
ITALIA: Di Ielsi 1, Ripani 7, Cordioli 1, Nadai 1, Invernizzi 1, Ignoto 5, Mangiacapra (L). Crocetti 2, Dalpane 2, Dalmasso 1, Orsolini. N.e. Cornacchione. All. Marchesi.
STATI UNITI: Roberts 4, Kremer 3, Stuck 8, Aman 3, Duda 8, Upp 7, Dadgastar (L). Regan 1, Wilson, Onusko 2, Parks 2, Curtis. N.e. Gaupp, Rockrick, Surowiec. All. Walker.
Durata: 18', 21', 21'.
Italia: a 3, bs 14, mv 2, et 37.
Stati Uniti: a 7, bs 8, mv 5, et 25.
CALENDARIO E RISULTATI DEGLI AZZURRI
12 OTTOBRE
Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)
13 OTTOBRE
Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)
14 OTTOBRE
Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)
Ore 19:30, Italia-Thailandia
15 OTTOBRE
Ore 21:30, Italia-Polonia
17 OTTOBRE
Ore 00:00, Italia-Canada
*orari di gioco italiani