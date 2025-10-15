World Cup: ancora uno stop per le formazioni azzurre

L’Italia tornerà in campo per il quarto impegno del torneo internazionale questa sera, sempre alle 21.30, contro l’Olanda.

Il tabellino-

ITALIA-BRASILE 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

ITALIA: Ceccatelli 3, Bellandi 2, Bosio 8, Ceccon 1, Battaglia 3, Cirelli 14, Biasi (L). Barigelli 1, Desini, Moggio. N.e.: Sarzi Amadè. All. D’Aniello.

BRASILE: Dellangelica 14, Nascimento 14, Da Costa 4, Petit Cunha 8, Jesus Da Silva 10, Pereira 6, De Almeida (L). Godoy Brito 1, Freitas Batista. N.e.: De Abreu, De Sousa.

Durata set: 22’, 25’, 22’.

Italia: 4 a, 4 bs, 8 mv, 18 et

Brasile: 9 a , 9 bs, 12 mv, 22 et

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

15/10 ore 21.30: Italia-Olanda

16/10 ore 21.30: Italia-Germania

*Orari di gioco italiani

Prosegue il percorso della nazionale maschile di sitting volley nella World Cup 2025, manifestazione in corso di svolgimento a Fort Wayne, Indiana (Stati Uniti). Gli azzurri, impegnati ieri sera nella quarta uscita del torneo, sono usciti sconfitti con il risultato di 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25) per mano della Thailandia. Nonostante la sconfitta, arrivata al termine di un match combattuto ed equilibrato, gli azzurri hanno mostrato segnali di crescita, anche rispetto all’ultima sfida persa contro gli Stati Uniti, soprattutto nei fondamentali di muro (11) e battuta (9). Dopo aver perso il finale di primo set (22-25), e dopo aver subito il forcing dei rivali nella seconda frazione di gioco (17-25), l’Italia è poi riuscita ad esprimere il miglior livello nel terzo parziale, comandato fin dall’inizio e chiuso sul 25-13. Un po' di rammarico nelle battute finali del quarto set: Ripani e compagni, avanti 21-19, hanno subito la rimonta della Thailandia, brava a chiudere set e match sul 23-25.

L’Italia tornerà in campo questa sera alle 21.30 contro la Polonia, formazione proveniente dalla vittoria sul Canada (31-29, 25-13, 23-25, 25-23) e dalle sconfitte rimediate contro Kazakistan (12-25, 15-25, 11-25) e Stati Uniti (19-25, 25-22, 21-25, 20-25).

Il tabellino

15 OTTOBRE

ITALIA-THAILANDIA 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25)

ITALIA: Invernizzi 5, Ignoto 8, Di Ielsi 5, Ripani 10, Cordioli 6, Nadai 11, Mangiacapra (L). Crocetti 2, Dalpane 1, Orsolini 1. N.e. Cornacchione, Dalmasso. All. Marchesi.

THAILANDIA: Muncharoen 4, Homkhajon 8, Rungsrkoll 10, Karpmajchan 2, Thuratham 21, Supata 3, Chumphang (L). Bordin, Nakxam 4, Khonkartok. N.e. Inchamnam. All. Sakkarast.

Durata: 24', 20', 19', 24’.

Italia: a 9, bs 14, mv 11, et 36.

Thailandia: a 5, bs 13, mv 7, et 38.

CALENDARIO E RISULTATI-

12 OTTOBRE

Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

13 OTTOBRE

Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

14 OTTOBRE

Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)

Italia-Thailandia 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25)

15 OTTOBRE

Ore 21:30, Italia-Polonia

17 OTTOBRE

Ore 00:00, Italia-Canada

*orari di gioco italiani