giovedì 16 ottobre 2025
3 min
World Cup: Italia al tappeto anche contro la Polonia

La squadra di Marchese non riesce ad invertire la tendenza e si arrende 0-3 (18-25, 9-25, 19-25) nel penultimo impegno nel torneo statunitense. Oggi la conclusione contro il Canada
TagsSitting VolleyFort Weynemarchese

FORT WEYNE (STATI UNITI)-Prosegue il cammino a Fort Weyne (Indiana, Stati Uniti) della nazionale maschile di sitting volley. Gli azzurri, impegnati ieri sera nella quinta e penultima uscita della World Cup 2025, sono stati sconfitti 0-3 (18-25, 9-25, 19-25) dalla Polonia, non riuscendo dunque a invertire rotta e a conquistare la prima vittoria nella manifestazione. 

Nella sfida contro la Polonia, match mai realmente in discussione, gli azzurri hanno fatto fatica a tenere il ritmo di gioco degli uomini di coach Bozydar, non riuscendo a trovare le adeguate contromisure, sia sul piano mentale, sia su quello tecnico. Partita dunque complicata per l’Italia; Ripani e compagni nel primo set, dopo esser stati inizialmente sopra (8-7), sono stati recuperati dai rivali, bravi a ribaltare le sorti del parziale (11-16) per poi chiudere sul 18-25. Secondo set in salita per l'Italia, andata subito sotto fino al 9-25 che ha decretato la fine della frazione di gioco. Il terzo set, quello più equilibrato, ha visto invece le due squadre stare maggiormente a contatto (17-21) fino all’allungo in chiusura dei polacchi, bravi a trovare il 19-25 di fine match. Gli azzurri torneranno in campo questa notte (ore 00.00 italiane) contro il Canada, formazione che fin qui ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle cinque gare disputate.

Il tabellino-

ITALIA-POLONIA 0-3 (18-25, 9-25, 19-25)
ITALIA: Orsolini 2, Ignoto 8, Di Ielsi 1, Ripani 4, Cordioli 1, Nadai 2, Mangiacapra (L). Invernizzi 2, Crocetti 1, Dalpane 1, Dalmasso. N.e. Cornacchione. All. Marchese.
POLONIA: Lobocha 10, Sicinski 5, Kolodziej 5, Polak 14, Tomczak 7, Wojtowicz 4, Wydera (L). Grell 7. N.e. Tosko, Szewczyk, Libik, Cegielka, Gaca. All. Bozydar. 
Durata: 19', 15', 20'.
Italia: a 5, bs 7, mv 2, et 23.
Polonia: a 11, bs 13, mv 10, et 24.

CALENDARIO e RISULTATI
12 OTTOBRE
Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

13 OTTOBRE
Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

14 OTTOBRE
Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)
Italia-Thailandia 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25)

15 OTTOBRE
Italia-Polonia 0-3 (18-25, 9-25, 19-25)

17 OTTOBRE
Ore 00:00, Italia-Canada

*orari di gioco italiani

