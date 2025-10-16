World Cup: l'Italia femminile supera l'Olanda

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Torna alla vittoria la nazionale femminile di Pasquale D’Aniello impegnata nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Le campionesse d’Europa in carica, infatti, dopo aver rimediato due sconfitte consecutive contro Canada e Brasile, hanno superato nella quarta uscita della manifestazione con un rotondo 3-0 (25-13, 25-12, 25-23) l’Olanda. Quello disputato nella notte italiana è stato un match mai in discussione, ben giocato e sempre ben amministrato dalle azzurre.