giovedì 16 ottobre 2025
World Cup: l'Italia femminile supera l'Olanda

World Cup: l'Italia femminile supera l'Olanda

Le azzurre hannno superato con un rotondo 3-0 (25-13, 25-12, 25-23) nella quarta uscita della manifestazione, le razzew di Zhao, La nostra nazionale chiuderà la fase a gironi sfidando la Germania
2 min
FORT WAYNE (STATI UNITI)- Torna alla vittoria la nazionale femminile di Pasquale D’Aniello impegnata nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Le campionesse d’Europa in carica, infatti, dopo aver rimediato due sconfitte consecutive contro Canada e Brasile, hanno superato nella quarta uscita della manifestazione con un rotondo 3-0 (25-13, 25-12, 25-23) l’Olanda. Quello disputato nella notte italiana è stato un match mai in discussione, ben giocato e sempre ben amministrato dalle azzurre.

Bosio e compagne torneranno sul parquet del Plassman Athletic Center di Turnstone questa sera alle ore 21.30 per sfidare la Germania nell’ultima partita del girone. 

Il tabellino-

ITALIA-OLANDA 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)
ITALIA: Bosio 8, Ceccon 7, Battaglia 6, Cirelli 12, Ceccatelli 4, Bellandi 2, Biasi (L). Barigelli 1, Sarzi Amadè 11, Moggio. N.e.: Desini. All. D’Aniello.
OLANDA: Terpstra 6, Holleeder 4, Westenberg 6, Broers 1, Den Haan 5, Duiveman 3, Doorn (L). List 6, Dubbelink. N.e.: Visser. All. Zhao. 
Durata set: 18’, 19’, 25’.
Italia: 11 a, 5 bs, 10 mv, 17 et
Olanda: 3 a , 8 bs, 5 mv, 24 et

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE
Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)
Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)
Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)
Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)
16/10 ore 21.30: Italia-Germania 

*Orari di gioco italiani. 

