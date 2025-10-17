World Cup: Italia-Brasile semifinale femminile, uomini per il 13 posto

Nella notte italiana si sarebbe dovuto disputare l’ultimo match contro la Germania, che però è stato vinto a tavolino dalle azzurre a seguito del forfait delle tedesche. Dato questo risultato, Bosio e compagne hanno terminato la pool con tre vittorie (USA, Olanda e Germania) e due sconfitte (Canada e Brasile);

Le campionesse d’Europa in carica toneranno in campo questa sera, sempre alle ore 21.30, per affrontare il Brasile nel match valevole l’accesso alla finale del torneo internazionale. Il team nordamericano è già stato affrontato nella seconda uscita della manifestazione e il risultato aveva sorriso alle ragazze di coach Ban .

I RISULTATI DELLE AZZURRE NEL GIRONE

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)

Italia-Germania 3-0 a tavolino

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE

Brasile 15, Usa 10, Canada 9, Italia 8, Germania 2, Olanda 1.

LE SEMIFINALI

17/10 ore 19.30: USA-Canada

17/10 ore 21.30: Brasile-Italia

*Orari di gioco italiani.

Si è conclusa la prima fase della World Cup 2025 per la nazionale maschile di sitting volley. Ieri sera al Plassman Athletic Center di Fort Weyne (Indiana, Stati Uniti) gli azzurri sono stati sconfitti 0-3 (12-25, 17-25, 11-25) dal Canada nella penultima uscita della manifestazione. Prestazione opaca quella di Federico Ripani e compagni contro la formazione nord americana, brava a controllare l’andamento dei parziali senza troppe difficoltà.

Ancora a secco di vittorie dunque la World Cup 2025 per gli azzurri che torneranno in campo questa sera alle ore 21.30 (orario italiano) contro l’India nella sfida valevole il tredicesimo e quattordicesimo posto. L’obiettivo sarà quello di cercare di chiudere la manifestazione con il primo successo.

Il tabellino

ITALIA-CANADA 0-3 (12-25, 17-25, 11-25)

ITALIA: Ignoto 4, Di Ielsi, Ripani 5, Crocetti 1, Nadai 3, Invernizzi 1, Mangiacapra (L). Dalpane, Dalmasso 1, Orsolini 1. N.e. Cornacchione, Cordioli. All. Marchesi.

CANADA: Foster 10, Buckingham 3, Tucker 9, Learoyd 11, Compton 10, Symonowocz 10, Bartholdy (L). Rebelo, Beaman, Brinnen. N.e. Daley, Aldrich, Bird, Laporte. All. Cora Reid.

Durata: 16', 19', 17' Tot: 52'

Italia: a 4, bs 6, mv 2, et 20.

Canada: a 15, bs 11, mv 5, et 24.

CALENDARIO E RISULTATI-

12 OTTOBRE

Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

13 OTTOBRE

Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

14 OTTOBRE

Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)

Italia-Thailandia 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25)

15 OTTOBRE

Italia-Polonia 0-3 (18-25, 9-25, 19-25)

17 OTTOBRE

Italia-Canada 0-3 (12-25, 17-25, 11-25)

*orari di gioco italiani