World Cup: l'Italia chiude al terzo posto

FORT WAYNE (STATI UNITI)- La nazionale femminile di Pasquale D’Aniello chiude al terzo posto la World Cup di Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Le azzurre, infatti, dopo aver ceduto questa notte al Brasile in semifinale , si sono subito ritrovate e hanno sconfitto il Canada con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-20, 25-13, 25-18) nel match valevole la medaglia di bronzo in questo torneo internazionale.

Bosio e compagne hanno messo sul parquet del Plassman Athletic Center di Turnstone una prestazione convincente, riuscendo a rimontare dopo il primo set perso. La manifestazione si chiude dunque, per le campionesse d’Europa in carica, con tre vittorie e due sconfitte nel girone, la sconfitta in semifinale e quest'ultimo successo nella finale 3°-4° posto.

Il tabellino-

ITALIA-CANADA 3-1 (24-26, 25-20, 25-13, 25-18)

ITALIA: Bellandi 4, Bosio 19, Ceccon 10, Battaglia 5, Cirelli 20, Ceccatelli 9, Biasi (L). N.e.: Barigelli, Desini, Sarzi Amadè, Moggio. All. D’Aniello.

CANADA: Lang 11, Skyrpan 2, Peters 17, Wright 7, Chisolm 8, Lepp 8, Wong (L). McCreesh 1, Dunn. N.e.: Coates, Neal. All. Ban.

Durata set: 23’, 22’, 19’, 21’. Tot: 85'

Italia: 8 a, 9 bs, 12 mv, 23 et

Canada: 7 a , 9 bs, 12 mv, 32 et

I RISULTATI DELLE AZZURRE NEL GIRONE-

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)

Italia-Germania 3-0 a tavolino

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI-

USA-Canada 3-0 (25-17, 25-14, 25-22)

Brasile-Italia 3-0 (25-14, 25-15, 25-7)

Finale 3° e 4° posto

Italia-Canada 3-1 (24-26, 25-20, 25-13, 25-18)