Parma ospita la Supercoppa Femminile
PARMA-Sarà il PalaPonti di Parma ad ospitare la quarta edizione della Supercoppa Italiana Femminile di sitting volley. Sul parquet della città ducale, sabato 1° novembre alle ore 18, andrà in scena un grande classico del sitting tricolore; le padrone di casa della Cedacri GiocoParmaVCCesena sfideranno, infatti, la Dream Volley Pisa.
L’ultimo match tra le due squadre risale al 18 maggio, quando, nella finale scudetto disputatasi a Pomigliano D’Arco (NA), le emiliano-romagnole si imposero per 3-0 sulle toscane alzando al cielo il secondo Campionato Italiano della loro storia. Queste formazioni, però, non si limitano alle sole battaglie in campo nazionale, da ricordare infatti che anche la finale della Champions Cup 2025 ha visto le due compagini contendersi il trofeo; anche in quell’occasione Parma batté Pisa salendo conseguentemente sul tetto d’Europa.
Tornando al trofeo della Supercoppa Italiana, si tratta della quarta finale in quattro edizioni tra questi due club. Nel 2022 a Parma trionfò Pisa, mentre nel 2023 a Livorno e nel 2024 a Petrignano D’Assisi (PG) vinse la Cedacri.
Aspettative dunque molto alte per questo incontro, considerando anche che saranno presenti undici atlete delle quattordici che, ad agosto, hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Gyor (Ungheria).
I ROSTER DELLE SQUADRE
Cedacri GiocoParmaVCCesena
Michela Magnani, Maria Agostino, Francesca Bosio, Elena Izzo, Eleonora Colla, Roberta Pedrelli, Diletta Del Prete, Marta Alleluia, Silvia Montuori, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè, Sara Caroli, Sara Desini.
Dream Volley Pisa
Giulia Bellandi, Michela Masini, Anna Maria Kinsky Dal Borgo, Federica Manca, Silvia Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Olga Mastroianni, Daniela Gori, Giulia Benotto, Sara Cirelli, Flavia Barigelli, Giulia Aringhieri, Carla Ninu.