lunedì 3 novembre 2025
La nazionale di siting in raduno a Formia

La nazionale di siting in raduno a Formia

Giovedì 13 novembre gli azzurri si ritroveranno infatti al lavoro per un collegiale che terminerà domenica 16
Tags: Sitting Volley, Marchesi, Formia

FORMIA (LATINA)-Archiviata la World Cup di Fort Weyne (Indiana, Stati Uniti), manifestazione chiusa al dodicesimo posto, la nazionale maschile di Marcello Marchesi torna al lavoro. Giovedì 13 novembre gli azzurri si ritroveranno infatti al lavoro presso il CPO di Formia (LT) per un collegiale che terminerà domenica 16. Un nuovo e importante periodo di lavoro che servirà al tecnico azzurro per analizzare e rafforzare il percorso di crescita della squadra in vista dei prossimi impegni.  

Questi i tredici atleti convocati:

Pier Giacomo Babboni (Cagliari Volleyball); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Francesco Maria Cerulo, Michele Emanuele Di Ielsi, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana); Tommaso Cuoghi, Davide Dalpane, Emmanuval Eugin (F.I.P.A.V.); Stefano Orsolini (Fiano Romano); Francesco Re (Volley 2001 Garlasco); Salvatore Striano (ASD Vesuvio Oplonti Volley).

Lo staff:

Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Matteo De Robertis (Team Manager). 

