venerdì 21 novembre 2025
La nazionale B di sitting in raduno a Pomigliano d'Arco

Il CT Pasquale D'Aniello ha convocato da venerdì 12 a domenica 14 dicembre dieci giocatrici per uno stage di preparazione
POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI)- A distanza di un mese dal primo raduno, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre la Nazionale B di Sitting Volley tornerà a riunirsi, questa volta, presso il Centro Elisa Volley di Pomigliano d’Arco (NA), per un secondo collegiale dopo quello svolto dal 7 al 9 novembre scorso al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT).
Il direttore tecnico Pasquale d’Aniello, per questo collegiale in Campania, ha convocato dieci atlete: Alessandra Aggio (Polisportiva Zero Branco ASD); Aurora Consagra (ASD Volley Città di Ficarazzi); Matilde D’Angelo (ASD Nola Città dei Gigli); Ester Demaio (Olimpia Pallavolo 1978); Alessandra Fella (Salerno Guiscards); Maria Laura Giacinto (A.S. Arabona Volley); Alice Nava (A.S.D. Sitting V. Brembate Sopra); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano ASD); Daniela Vilasi (Volley Bolzano Vicentino ASD); Claudia Zatta (A.S.D. Sitting Volley Chieri).

Lo staff sarà composto da: Pasquale D’Aniello (allenatore); Massimo Beretta (secondo allenatore); Elena Sangiorgi (medico); Mattia Pastorelli (fisioterapista); Flavia Guidotti (preparatore atletico); Serena Pavani (team manager).

