La Coppa Italia femminile se la giocheranno Parma e Pisa

Sui due campi allestiti per l’occasione, Cedacri GiocoParma e Dream Volley Pisa, al termine di due belle semifinali hanno conquistato con merito il pass per la finale dell’ultimo trofeo tricolore dell’anno. La finale per il primo e secondo posto, che vedrà opposte le campionesse d’Italia in carica di Parma contro le detentrici del trofeo Coppa Italia 2025 Dream Volley Pisa, è in programma domani 7 dicembre alle ore 9.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Si rinnova dunque la sfida tra le due grandi squadre femminili del sitting volley e che vedrà in campo ben 7 giocatrici della Nazionale italiana Campione d’Europa.

Sul secondo campo, invece, alle ore 9 si giocherà la finale per il terzo e quarto posto tra le due formazioni uscite perdenti dalle semifinali: Diasorin Fenera Chieri e I Santi Ortopedie Nola.

Una finale, come detto, meritata per la Cedacri GiocoParma, che l’ha conquistata al termine di una gara nella quale la formazione detentrice del trofeo ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio valore. Dall’altra parte della rete, la Diasorin Fenera Chieri ha provato, soprattutto nella prima parte della gara, a mettere in difficoltà le ragazze di Parma, allenate da coach Marmiroli.

Nel primo set Parma ha impiegato poche azioni per prendere il comando delle operazioni (13-6). Con il passare dei minuti e delle azioni, Chieri ha provato a rimanere in scia ma senza riuscirci concretamente. Nel finale la Cedacri GiocoParma ha chiuso senza problemi 25-6.

Nel secondo set Parma ha continuato a comandare il gioco e gestito egregiamente il vantaggio (10-2). La formazione piemontese dal canto suo ha provato a reagire ma la Cedacrì è stata un vero e proprio rullo compressore e ha chiuso in proprio favore anche il secondo set 25-7. L’inerzia della gara non è cambiata e anche nel terzo set Parma ha condotto il gioco. Nel finale la formazione emiliana ha prodotto l’ultimo sforzo imponendosi 25-18 e conquistando la finale della Coppa Italia femminile.

Nella seconda semifinale, cominciata subito dopo, le toscane della Dream Volley Pisa, capitanate da Eva Ceccatelli, si sono imposte al termine di un match combattuto 3-1 (25-17, 25-17, 25-21, 26-24)) sulle campane de I Santi Ortopedie Nola.

Bellissimo avvio di gara per entrambe le squadre che hanno offerto un gioco di assoluto livello. Nella fase centrale del set le due formazioni hanno continuato a battagliare sotto rete (12-12). Con il passare delle azioni la Dream Volley Pisa ha trovato l’allungo che poi le ha permesso di aggiudicarsi il primo set 25-17.

Nel secondo set la formazione pisana ha impiagato poche azioni per prendere saldamente il comando. Nel finale la Dream Volley ha gestito bene il cospicuo vantaggio e si è imposta 25-17.

Nel terzo set entrambe le formazioni sono scese in campo con le giuste motivazioni. Nola si è messa avanti (9-6) e ha provato a prendere il largo. La formazione guidata da Eva Ceccatelli ha però spinto sull’acceleratore e trovato il pareggio sull’11-11. Nel finale Nola città dei Gigli dopo aver sprecato una palla set ha chiuso il proprio favore il set con il punteggio di 25-21. 2-1 tra Pisa e Nola.

Partenza lanciata di I Santi Ortopedia Nola che piazzano subito il +5 (6-1). Con il passare delle azioni la manovra della Dream Volley Pisa è migliorata fino a trovare il pareggio sull’8-8. A questo punto Pisa trovato il primo vero allungo +3 (13-10); Nola però con grinta ha trovato il nuovo pareggio (16-16). Nel finale Nola Città dei Gigli dopo aver avuto quattro set poi (24-21) si è dovuta arrendere ai vantaggi con Pisa che ha chiuso set e match in proprio favore 26-24.

I risultati e il calendario

Semifinali 1°-4° posto

CEDACRI GIOCOPRVCCESENA vs DIASORIN FENERA CHIERI 3-0 (25-6, 25-7, 25-18)

DREAM VOLLEY PISA vs I SANTI ORTOPEDIE NOLA 3-1 (25-17, 25-17, 21-25, 26-24)

FINALI

DOMENICA 7 DICEMBRE 2025

Finale 3° e 4° posto

Ore 9 DIASORIN FENERA CHIERI vs I SANTI ORTOPEDIE NOLA

Finale 1° e 2° posto

Ore 9.30 CEDACRI GIOCOPRVCCESENA vs DREAM VOLLEY PISA