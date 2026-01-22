Corriere dello Sport.it
La nazionale femminile si raduna a Pisa

Il gruppo azzurro, guidato dal direttore tecnico Pasquale D’Aniello si ritroverà il prossimo 6 febbraio presso il Centro Dream Volley di Pisa dove si allenerà domenica 8 febbraio
2 min
PISA-Primo collegiale dell’anno per la Nazionale femminile di sitting volley. Il gruppo azzurro, guidato dal direttore tecnico Pasquale D’Aniello, che nella scorsa stagione ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei e l’ottimo terzo posto alla World Cup, ricomincia la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.
Il DT azzurro, per questo primo collegiale del 2026, ha convocato quattordici atlete che si raduneranno il 6 febbraio presso il Centro Dream Volley di Pisa, per un collegiale che si concluderà domenica 8 febbraio, al termine dell’allenamento mattutino.

LE ATLETE CONVOCATE-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Silvia Biasi (Volley Codognè); Anna Ceccon (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting Brembate Sopra); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley). 

LO STAFF-

Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Mattia Pastorelli (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Fabio Marsiliani (Team Manager). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

