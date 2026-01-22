La nazionale femminile si raduna a Pisa

PISA-Primo collegiale dell’anno per la Nazionale femminile di sitting volley. Il gruppo azzurro, guidato dal direttore tecnico Pasquale D’Aniello, che nella scorsa stagione ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei e l’ottimo terzo posto alla World Cup, ricomincia la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il DT azzurro, per questo primo collegiale del 2026, ha convocato quattordici atlete che si raduneranno il 6 febbraio presso il Centro Dream Volley di Pisa, per un collegiale che si concluderà domenica 8 febbraio, al termine dell’allenamento mattutino.