giovedì 29 gennaio 2026
Cuneo ospiterà il raduno della nazionale maschile

Dodici azzurri, guidati dal tecnico Marcello Marchesi, si alleneranno dal 5 all' 8 febbraio in Piemonte
1 min
CUNEO-Si intensifica la preparazione della nazionale maschile di Sitting Volley che, dopo aver concluso lo corso 25 gennaio lo stage nel Centro Pavesi di Milano, si accingono ad un nuovo raduno. Gli azzurri si ritroveranno da giovedì 5 febbraio a domenica 8 febbraio a Cuneo. Per questo nuovo raduno il direttore tecnico Pasquale d’Aniello ha convocato 12 atleti.

I 12 ATLETI CONVOCATI- 

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Maria Francesco Cerulo, , Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Francesco Cornacchione, Jacopo Invernizzi, Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D Fiano Romano); 

LO STAFF- 

Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

