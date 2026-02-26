Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
La nazionale maschile di sitting in raduno a Milano

La nazionale maschile di sitting in raduno a Milano

Gli azzurri guidati dal tecnico federale Marcello Marchesi da venerdì 6 a domenica 8 marzo continueranno la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali
1 min
TagsSitting VolleyCentro PavesiMarchesi

MILANO-Nuovo collegiale per la Nazionale maschile di sitting volley. Gli azzurri guidati dal tecnico federale Marcello Marchesi continuano dunque la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Per questo collegiale il DT Pasquale D’Aniello e il tecnico Marchesi hanno convocato dodici atleti che si raduneranno al Centro Pavesi di Milano da venerdì 6 a domenica 8 marzo, al termine dell’allenamento mattutino.

Gli atleti convocati-

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena – fino alle 20:00 del 7/3); Stefano Alberto Busato (A.S.D. Sitting Volley Chieri); Francesco Maria Cerulo, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli ASD); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana ASD); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Davide Dalpane, Gabriele Marletta, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano). 

Lo staff-

Marcello Marchesi (1° Allenatore), Angela Galli (2° Allenatore), Roberta Scrima (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager). 

 

