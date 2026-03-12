Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
La nazionale maschile in raduno a Formia

Dopo il collegiale di Milano svoltosi al Pavesi, si ritroveranno da giovedì 19 a domenica 22 marzo al Centro di Preparazione Olimpica agli ordini del tecnico Marcello Marchesi
TagsFormiaSitting VolleyMarchesi

FORMIA (LATINA)-Sesto ritiro stagionale per la Nazionale maschile di sitting volley del DT Pasquale D’Aniello e guidata da Marcello Marchesi. Gli azzurri, infatti, dopo il collegiale di Milano svoltosi al Pavesi, si ritroveranno da giovedì 19 a domenica 22 marzo al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT). Altri quattro giorni di lavoro molto importante per il tecnico Marcello Marchesi, che potrà continuare a preparare i suoi ragazzi in vista degli appuntamenti clou dell’estate: il Torneo Internazionale di Assen (Olanda) in programma dal 19 al 21 giugno e l’Europeo B che si svolgerà a Liberec (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto. 

I 14 CONVOCATI-

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Francesco Maria Cerulo, Paolo Mangiacapra, Victor Palazzolo (dalle ore 18 del 20/03), Giancarlo Quinto (Nola Città dei Gigli ASD); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Francesco Cornacchione, Davide Dalpane, Gabriele Marletta, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano); Salvatore Striano (Vesuvio Oplonti Volley - dalle ore 18 del 20/03)

LO STAFF-

Marcello Marchesi (1° Allenatore), Angela Galli (2° Allenatore), Giovanni Cilia (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

