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martedì 17 marzo 2026
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Pisa vince la Golden Euroleague Women

Pisa vince la Golden Euroleague Women

La squadra toscana ha battuto per 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4), in una finale tutta italiana la formazione de I Santi Ortopedie Nola
1 min
TagsDream Volley Pisaeuroleaguelione

LIONE (FRANCIA)-La Dream Volley Pisa trionfa nella Golden EuroLeague Women, manifestazione europea di sitting volley organizzata da ParaVolley Europe, disputatasi a Lione (Francia) da venerdì 13 a domenica 15 marzo. 

L’atto finale è stato tutto italiano. Le toscane di Eva Ceccatelli, infatti, hanno battuto la formazione de I Santi Ortopedie Nola guidata da Guido Pasciari in un match emozionante terminato al tie-break 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4). MVP del match Silvia Giuseppina Macchiarulo della Dream Volley Pisa. 

La Dream Volley Pisa trionfa nella Golden EuroLeague Women, manifestazione europea di sitting volley organizzata da ParaVolley Europe, disputatasi a Lione (Francia) da venerdì 13 a domenica 15 marzo. 

L’atto finale è stato tutto italiano. Le toscane di Eva Ceccatelli, infatti, hanno battuto la formazione de I Santi Ortopedie Nola guidata da Guido Pasciari in un match emozionante terminato al tie-break 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4). MVP del match Silvia Giuseppina Macchiarulo della Dream Volley Pisa. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sitting volley

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