Pisa vince la Golden Euroleague Women
LIONE (FRANCIA)-La Dream Volley Pisa trionfa nella Golden EuroLeague Women, manifestazione europea di sitting volley organizzata da ParaVolley Europe, disputatasi a Lione (Francia) da venerdì 13 a domenica 15 marzo.
L’atto finale è stato tutto italiano. Le toscane di Eva Ceccatelli, infatti, hanno battuto la formazione de I Santi Ortopedie Nola guidata da Guido Pasciari in un match emozionante terminato al tie-break 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4). MVP del match Silvia Giuseppina Macchiarulo della Dream Volley Pisa.
La Dream Volley Pisa trionfa nella Golden EuroLeague Women, manifestazione europea di sitting volley organizzata da ParaVolley Europe, disputatasi a Lione (Francia) da venerdì 13 a domenica 15 marzo.
L’atto finale è stato tutto italiano. Le toscane di Eva Ceccatelli, infatti, hanno battuto la formazione de I Santi Ortopedie Nola guidata da Guido Pasciari in un match emozionante terminato al tie-break 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4). MVP del match Silvia Giuseppina Macchiarulo della Dream Volley Pisa.