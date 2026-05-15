Golden Nations League: le azzurre battono Germania e Olanda

LIPSIA (GERMANIA)-Partenza sprint della nazionale di sitting volley femminile impegnata a Lipsia in Germania nella Golden Nations League. Le azzurre di D'Aniello nella prima giornata di gare hanno battuto prima la Germania e poi l'Olanda manifestazione in corso di svolgimento a Lipsia (Germania), per la Nazionale femminile di sitting volley. Le bicampionesse d’Europa in carica, infatti, hanno superato questa mattina le padrone di casa per 3-1 (25-14, 25-16, 25-27, 25-12) e, nel pomeriggio, le orange con il punteggio di 3-0 (28-26, 25-15, 25-16).