Golden Nations League: Italia femminile ancora imbattuta, quattro successi su quattro

LIPSIA (GERMANIA)- L' Italia femminile del sitting volley, ha connquistato due vittorie a Lipsia partecipando alla Golden Nations League, manifestazione organizzata da ParaVolley Europe, ospitata per la prima volta nella città tedesca. Dopo aver battuto Germania e Olanda nella giornata inaugurale di venerdì, le ragazze di coach Pasquale D’Aniello, bi-campionesse europee in carica, hanno battuto anche Ucraina e Francia, entrambe le gare per 3-0, lasciando a quota 1 il numero di set persi fino a questo momento (l'unico venerdì contro la Germania). Domani, domenica 17 maggio, si torna in campo per l’ultima giornata di gare alle ore 11 contro la Slovenia.