Nola-Piacenza è la finale del campionato italiano

REGGIO EMILIA- A Si sono disputate alla Palestra Rivalta Nuova di Reggio Emilia le semifinali del Campionato Italiano di Sitting Volley maschile, che hanno definito le due squadre finaliste della competizione, completando – dopo quelle femminili – il quadro delle finaliste della nona edizione del torneo. Saranno I Santi Ortopedie e GAS Sales Blue Energy a giocarsi oggi alle ore 11 il titolo tricolore, al termine di due incontri che hanno offerto grande intensità e spettacolo.

Le partite hanno messo in evidenza equilibrio e qualità, con le formazioni in campo protagoniste di confronti combattuti e ricchi di intensità agonistica. Se, nella prima semifinale, il Nola è riuscito a imporre fin da subito il proprio ritmo conquistando una netta vittoria contro l’ASD Fiano Romano per 3-0 (25-17, 25-17, 25-20), diverso il discorso per l’altra sfida, dove a regnare è stato fin da subito l’equilibrio. La GAS Sales Blue Energy SV si è infatti imposta al tie-break con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-19, 23-25, 25-20, 15-10) sulla Fermana.

Nella finale 3°/4º posto, giocatasi al termine delle semifinali, vittoria per la Fermana che, con un secco 3-0 (25-21, 31-29, 25-21) ha superato l'ASD Fiano Romano.

Con la finale ormai definita, cresce l’attesa per l’ultimo atto della competizione, che promette spettacolo ed emozioni fino all’ultimo pallone.

Presenti a Reggio Emilia anche il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley e commissario tecnico della Nazionale femminile, Pasquale D’Aniello, e il commissario tecnico della Nazionale maschile, Marcello Marchesi, che hanno seguito da vicino le semifinali della manifestazione.

L’organizzazione della tappa in Emilia Romagna è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali e anche grazie al Comune di Reggio Emilia e alla sua Fondazione per lo Sport.

Le parole di Sergio Ignoto, capitano de I Santi Ortopedie

« Conoscevamo bene i nostri avversari ed ero fiducioso perché credo nelle nostre potenzialità. Questa squadra è la mia seconda famiglia ».

Le parole di Angelo Gelati dopo l’approdo in finale del GAS Sales Blue Energy

« Siamo molto contenti anche perché la squadra è cambiata tanto. Domani sarà una grande sfida e queste sono le partite che, qualsiasi amante di questo sport, non vede l’ora di giocare .

I ROSTER MASCHILI

I Santi Ortopedie: Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Andrea Santaniello, Giancarlo Quinto, Davide Nadai, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra. All. Guido Pasciari.

ASD Fiano Romano: Giacomo Cappelletti, Alessandro Issi, Alessandro Scremin, Matteo La Vecchia, Stefano Orsolini, Alessio Issi, Giuseppe Martino, Paolo Moschetti. All. Angela Galli.

SDP Fermana: Enrico Rossi, Federico Ripani, Sergio Venanzoni, Lorenzo Giacobbi, Luca Vallasciani, Marco Di Ruscio, Cristiano Crocetti, Alessandro Postacchini, Michele Del Rosso, Erik Polimanti, Andrei Sebastian Nedelcu, Jacopo Manamini Pozzi, Riccardo Rossi. All. Lorenzo Giacobbi.

GAS Sales Blue Energy: Federico Comparoni, Davide Aielli Chiesa, Giuseppe Luigi La Montagna, Simone Burzacchi, William Brasina, Mattia Canali, Luigi Russo, Giovanni Maria Monteverdi, Mady Kante, Massimo Zileri, Angelo Gelati, Pierluigi Mancino, Giuseppe Siddiolo, Stefano Belfiore. All. Giovanni Marani.

I risultati del tabellone maschile

Sabato 23 maggio, ore 18, semifinale 1: I Santi Ortopedie VS ASD Fiano Romano 3-0 (25-17, 25-17, 25-20);

Sabato 23 maggio, ore 18, semifinale 2: SDP Fermana VS GAS Sales Blue Energy SV 2-3 (25-21, 19-25, 25-23, 20-25, 10-15);

Sabato 23 maggio, finale 3-4 º posto: ASD Fiano Romano VS SDP Fermana 0-3 (21-25, 29-31, 21-25).

Domenica 24 maggio, ore 11, finale 1-2 º posto: I Santi Ortopedie VS GAS Sales Blue Energy SV.

Albo d’oro maschile

2017 (Pesaro): 1° Pallavolo Missaglia, 2° Nola Città dei Gigli, 3° S. Lucia Tor Sapienza-Asd Rotonda Volley

2018 (Pisa): 1° Fonte Eur Roma, 2° Pallavolo Missaglia, 3° Scuola Pallavolo Fermana

2019 (Modena): 1° Besana Nola Città dei Gigli, 2° Fonte Eur Roma, 3° Groupama Brembate

2020 Edizione non disputata

2021 (P. del Garda - VR): 1° Nola Città dei Gigli, 2° Fonte Roma EUR, 3° Cedacri Sitting Volley GiocoParma

2022 (Budrio - BO): 1° Nola Città dei Gigli, 2° Alta Resa Pordenone, 3° Cedacri Sitting Volley GiocoParma

2023 (Parma): 1° L’Abbondanza del pane Nola, 2° Cedacri Sitting Volley GiocoParma, 3° Synergie Fermana

2024 (Parma): 1° Nola Città dei Gigli, 2° Scuola Pallavolo Fermana, 3° GiocoParma

2025 (Pomigliano d’Arco): 1° Nola Città dei Gigli, 2° Pallavolo Fermana, 3° Cedacri Gioco Parma VCCesena