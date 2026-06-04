Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Marcello Marchesi ha convocato 12 giocatori per Assen

Marcello Marchesi ha convocato 12 giocatori per Assen

L'Italia dal 19 al 21 giugno, prenderà parte al prestigioso torneo internazionale in programma nei Paesi Bassi,
1 min
TagsSitting VolleyMarchesiAssen

ROMA-La Nazionale maschile di sitting volley torna in campo per un importante appuntamento internazionale. Su indicazione del Direttore Tecnico Pasquale D’Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi, dodici azzurri sono stati convocati per partecipare al torneo internazionale in programma ad Assen, nei Paesi Bassi, dal 19 al 21 giugno. 

I 12 convocati

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana ASD); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (ASD Cus Verona); Sergio Ignoto (Nola Città dei Gigli ASD); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi (A.S.D. Fiano Romano); Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli ASD); Davide Nadai (Nola Città dei Gigli ASD); Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano).

Lo staff

Lo staff azzurro sarà composto da Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Alberto Maria Nicoli (scoutman) e Matteo De Robertis (team manager).

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sitting volley

Da non perdere

Gli azzurri a Pavia insieme alla nazionale olandeseLa nazionale maschile in raduno a Formia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS